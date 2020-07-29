Экономика

Газета.RuГазета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известия29 июля в 08:24

Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новостивчера в 02:24

Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАССвчера в 04:18

Томской области выделили 450 миллионов на оплату услуг ЖКХ льготникам

Московский Комсомолецвчера в 11:31

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информ29 июля в 03:42

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ru29 июля в 02:29

Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ

ТК Звезда29 июля в 02:26
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Космос

Курский вуз создает аэрокосмическую академию в Центральной Америке

Члены комиссии по международным отношениям Центральноамериканского парламента выбрали Юго-Западный государственный университет в качестве партнёра для создания аэрокосмической академии.
Курск сегодня вчера в 03:42
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Путешествия

Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
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Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru вчера в 17:40
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Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
Общество

«Роснефть» объявила о переводе сотрудников на сокращенную неделю

Сотрудников центрального аппарата «Роснефти» осенью переведут на сокращенную пятидневную рабочую неделю.
НТВ 28 июля в 08:20
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Здоровье

Роспотребнадзор: коронавирус попадает в Кострому с южных курортов

Сочи, Адлер и Ялта стали теми курортами, откуда, по мнению специалистов Роспотребнадзора, жители Костромы чаще всего привозят коронавирус, 30 июля сообщает ГТРК Кострома.
ИА Красная Весна вчера в 16:16
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Армия и оружие

Пара истребителей МиГ-29 разбомбила средства ПВО Турции возле Сирта

Avia.pro вчера в 05:44
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Космос

Китай запустил навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ вчера в 23:56
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура вчера в 07:48
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
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Происшествия

Следователи допросили тещу расчлененного рэпера Энди Картрайта

Газета.Ru вчера в 21:12
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Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru вчера в 10:21
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
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Общество

Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август

В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман после развода

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж в 2017 году, однако этому браку не суждено было продлиться долго.
Passion.ru вчера в 14:29
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Финансы

Китай начал борьбу с золотой лихорадкой

Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Политика

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер

Известия вчера в 16:45
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Происшествия

Семь человек погибли, восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Семеро погибли, еще восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 00:00
Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости вчера в 04:57
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Происшествия

На шахте «Березовская» в Кузбассе выявили 16 случаев коронавируса

Отмечается, что первый случай был выявлен 25 июля.
ТАСС вчера в 07:18
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Футбол

СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»

RT на русском 29 июля в 15:20
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

RT на русском вчера в 16:22
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Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия вчера в 19:29
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Здоровье

Врач-стоматолог указала на мифы о возникновении кариеса

Вдобавок Автандилян указала на миф о том, что жвачка защищает от возникновения кариеса.
MedikForum.ru вчера в 08:21
Экономика

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
РБК вчера в 23:01
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Киберспорт

Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2

Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:59
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
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