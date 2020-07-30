Главу района в Дагестане задержали из-за хищения 200 миллиардов рублей

Чиновник обвиняется в том, что в мае 2018 года создал преступную группу, целью которой было мошенничество в отношении продажи земельных участков, в результате чего был нанесен ущерб на сумму в более чем 200 миллиардов рублей.