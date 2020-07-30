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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Согласно информации пресс-службы правительства, деньги будут распределены среди 30 регионов России.В источнике
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Московский Комсомолец

Томской области выделили 450 миллионов на оплату услуг ЖКХ льготникам

Московский Комсомолецвчера в 11:31
ТК Звезда

Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ

ТК Звезда29 июля в 02:26
ТАСС

Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАССвчера в 04:18
Известия

Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известия29 июля в 08:24
Татар-информ

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информ29 июля в 03:42
URA.Ru

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ru29 июля в 02:29
РИА Новости

Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новостивчера в 02:24
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Газета.Ru29 июля в 07:00
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Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей

Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов.
Советский спортвчера в 12:10

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБКвчера в 07:41
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactorвчера в 07:41
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Во Франции испытали новый беспилотный вертолёт VSR700 для ВМС

Париж, 30 июля 2020, 18:04 — REGNUM Перспективный палубный разведывательный беспилотный вертолет VSR700, создаваемый по заказу ВМС Франции, совершил свой первый свободный полет, сообщает 30 июля пресс-служба концерна Airbus.
REGNUMвчера в 11:04
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На Вологодчине обсудили вопрос проведения линеек на первое сентября

Олег Кувшинников отметил, что положительное решение о проведении торжественных линеек может быть принято только в тех муниципалитетах, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции оценивается как понятная и стабильная.
RuNews24.ruвчера в 01:08
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Учителя из Катангского района осудили за изнасилование семи детей

Катангский районный суд приговорил 58-летнего школьного учителя к 16 годам лишения свободы за изнасилование семи девочек, не достигших 14-летнего возраста, сообщается 30 июля на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.
ИрСитивчера в 04:44
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Главу района в Дагестане задержали из-за хищения 200 миллиардов рублей

Чиновник обвиняется в том, что в мае 2018 года создал преступную группу, целью которой было мошенничество в отношении продажи земельных участков, в результате чего был нанесен ущерб на сумму в более чем 200 миллиардов рублей.
Вести.Ruвчера в 15:43
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