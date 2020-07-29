Экономика

Газета.RuГазета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новости02:24

Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАСС04:18

Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край

Независимая газета00:37

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Газета.Ruвчера в 06:53

Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известиявчера в 08:24

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информвчера в 03:42

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ruвчера в 02:29
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Известия 04:47
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, что научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт 09:50
Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Политика

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
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Происшествия

ВС сократил до четырех лет наказание ростовским сторонникам Мальцева

Верховный суд России смягчил приговор ростовским студентам Яну Сидорову и Владу Мордасову, осужденным по обвинению в попытке организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года.
Интерфакс 07:21
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Здоровье

Более 540 медиков Узбекистана заражены коронавирусом

В рамках брифинга член штаба по борьбе с COVID-19 при Минздраве страны Хабибулла Акилов сообщил, что на сегодняшний день вирус выявлен более чем у 540 медицинских работников, двое из них скончались, передает РИА Новости.
Sputnik Узбекистан 09:59
Технологии

Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном

Хакеры смогут получить запись голоса владельца, чтобы потом использовать в своих целях, например для размещения контекстной рекламы.
Evo-rus.com 01:39
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Футбол

Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Панченко

Bookmaker-ratings.ru 09:16
Политика

Задержанным в Белоруссии россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанные накануне в Белоруссии в санатории под Минском россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.
МонаВиста 09:03
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Футбол

Суркис ответил недовольным фанатам киевского «Динамо»

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис предложил активным фанатам клуба прекратить акции протеста против назначения Мирча Луческу.
ГЛАС.RU 08:47
Футбол

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Lenta.ru 08:21
Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Министерство обороны Финляндии немногим ранее заподозрило, что два военных самолета СУ-27, принадлежащих российской армии, пересекли границу государства без разрешения.
CT news 28 июля в 16:32
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Общество

На трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле россиянку завели дело

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении живущей в Израиле россиянки Яэль Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции России.
Lenta.ru 09:58
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Общество

Росавиацию попросили запретить продавать билеты в закрытые страны

Зотов попросил Росавиацию проверить жалобы и запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми закрыто.
ИА Красная Весна 09:26
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 07:46
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Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru вчера в 09:42
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Футбол

Армянский форвард Карапетян покидает «Сочи»

По информации Sport24, армянский нападающий Александр Карапетян не останется в «Сочи». Футболист покидает клуб спустя год после перехода.
Sport24.ru 07:35
Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
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Общество

Собянин скептически ответил насчет празднования в Москве Дня города

Московский Комсомолец 09:57
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Здоровье

Татьяна Быковская: медики чаще заболевают коронавирусом в быту

Есть у нас случаи, когда доктора возвращаются с отдыха с коронавирусной инфекцией.
Дон-ТР 08:04
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Политика

Пашинян ответил на обвинения о непризнании Крыма частью России

Пост главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симонян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах негативную реакцию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Евразия.Эксперт 28 июля в 10:05
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Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией.
Вести.Ru вчера в 14:29
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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