Экономика

Газета.RuГазета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

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ТК Звезда02:26

Регионы получат 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКУ

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
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Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения

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На второй строчке рейтинга популярности расположился черный цвет с результатом 23 процента.
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Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
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Путин надеется на сознательность россиян при вакцинации от гриппа

Весь процесс вакцинации следует организовать максимально удобно, отметил Путин.
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Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию

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Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены

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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
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Государственное обвинение просит приговорить к девяти годам и восьми месяцам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
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