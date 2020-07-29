Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Томской области выделили 450 миллионов на оплату услуг ЖКХ льготникам

Московский Комсомолец11:31
РИА Новости

Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новости02:24
Татар-информ

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информвчера в 03:42
Независимая газета

Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край

Независимая газета00:37
Известия

Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известиявчера в 08:24
ТАСС

Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАСС04:18
URA.Ru

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ruвчера в 02:29
Реклама

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

Российские легкоатлеты не смогут принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным статусом до тех пор, пока ВФЛА не выплатит World Athletics штраф и выполнит условия по восстановлению членства в организации.
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости11:45
Реклама
Реклама

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
2,1K
Реклама

Трамп пообещал разобраться с Amazon, Apple, Facebook и Google

Ранее глава комитета Конгресса по антимонопольной политике Дэвид Сициллин заявил, что парламентское расследование установило: Amazon, Apple, Google и Facebook злоупотребляли доминированием на рынке «разрушительными и вредными способами».
ИА REX09:20
12
Реклама

Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева

После разговора с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров рассказал о своем видении ситуации в регионе и заявил об ошибках, допущенных его новым главой.
Газета.Ru08:19
23
Реклама

США лишили целую страну доступа к еде и деньгам

Экономика Ирана, которая находится под давлением из-за санкций США, низких цен на нефть и пандемии коронавируса, лишилась доступа к продовольствию, лекарствам и собственным деньгам по вине Вашингтона, пишет Reuters.
Lenta.ru12:28
4
Реклама
Реклама

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец04:23
8
Реклама
Реклама