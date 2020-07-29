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Газета.Ru
Газета.Ru

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
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Московский Комсомолец

Томской области выделили 450 миллионов на оплату услуг ЖКХ льготникам

Московский Комсомолецвчера в 11:31
Телеканал Санкт-Петербург

Специалисты рассказали, какие скидки могут получить россияне на ЖКУ

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 05:42
Известия

Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известия29 июля в 08:24
ТАСС

Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАССвчера в 04:18
РИА Новости

Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новостивчера в 02:24
Татар-информ

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информ29 июля в 03:42
URA.Ru

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ru29 июля в 02:29
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфаксвчера в 05:47
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Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей

Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.
РИА Новостивчера в 16:27
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