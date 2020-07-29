Экономика
Газета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия
В зоне наводнения на севере Японии оказались 500 домов
Российская газета 20:51
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
Транспорт
Губернаторская проверка: Василий Орлов проехал по дорожным стройкам Благовещенска
Глава региона проконтролировал и ход работ на Калинина - одной из самых проблемных улиц этой дорожной кампании.
Вести - Амурская область 20:47
Происшествия
На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв
Российская газета 20:31
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 150 тысяч
В США от COVID-19 умерли 150,1 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 18:29
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
Политика
Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru 11:18
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Здоровье
Ученые назвали способ определить уровень холестерина по состоянию рук
Одним из малоизвестных симптомов повышенного холестерина могут выступать болевые ощущения в руках, сопровождающиеся покалыванием.
Актуальные Новости вчера в 22:04
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
РИА Новости 10:07
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru 18:23
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости вчера в 07:56
Кино
Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»
Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины.
Bimru.ru вчера в 08:41
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости 08:40
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок
Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
Политика
Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии
Россия никогда не планировала дестабилизировать обстановку в Белоруссии, это ближайший союзник, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Взгляд.ру 10:47
Технологии
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России.
РИА Новости 20:35
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23