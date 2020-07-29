Экономика

Газета.RuГазета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Хабаровский край получит почти 800 млн рублей на льготы по оплате ЖКХ

ТАСС21:41

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информ03:42

Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известия08:24

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Газета.Ru06:53

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ru02:29

Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ

ТК Звезда02:26

Регионы получат 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКУ

РИА Новости02:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
276
Происшествия

В зоне наводнения на севере Японии оказались 500 домов

Российская газета 20:51
1
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
630
Транспорт

Губернаторская проверка: Василий Орлов проехал по дорожным стройкам Благовещенска

Глава региона проконтролировал и ход работ на Калинина - одной из самых проблемных улиц этой дорожной кампании.
Вести - Амурская область 20:47
Происшествия

На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв

Российская газета 20:31
Общество

Число умерших от коронавируса в США превысило 150 тысяч

В США от COVID-19 умерли 150,1 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 18:29
1
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
350
Политика

Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
22
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
24
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru 11:18
5
Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Здоровье

Ученые назвали способ определить уровень холестерина по состоянию рук

Одним из малоизвестных симптомов повышенного холестерина могут выступать болевые ощущения в руках, сопровождающиеся покалыванием.
Актуальные Новости вчера в 22:04
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

РИА Новости 10:07
212
Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru 18:23
13
Экономика

Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
52
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости вчера в 07:56
279
Кино

Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»

Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины.
Bimru.ru вчера в 08:41
9
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости 08:40
1,4K
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
288
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru вчера в 06:36
162
Общество

Забайкальский депутат-единоросс обвиняется в махинациях с налогами

Zabnews.ru 21:35
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
1,8K
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок

Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
16
Политика

Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

Россия никогда не планировала дестабилизировать обстановку в Белоруссии, это ближайший союзник, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Взгляд.ру 10:47
104
Технологии

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
6
Армия и оружие

Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России.
РИА Новости 20:35
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
10
Общество

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
37
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
139
Общество

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru 18:26
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное