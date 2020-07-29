Экономика
Газета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ
ТК Звездавчера в 02:26
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Футбол
Газизов прокомментировал нахождение Рахимова в офисе «Спартака»
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал нахождение бывшего тренера "Ахмата" Рашида Рахимова в офисе столичного клуба.
Газета.Ru 15:41
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:32
Происшествия
Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова
Устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Так считает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
URA.Ru 16:09
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
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Бывший сотрудник московской полиции Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова, обратился с жалобой к президенту Владимиру Путину.
Эхо Москвы 15:32
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
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Газета.Ru 10:59
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва 12:16
Происшествия
В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения
Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском 14:17
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Они не хотели сдавать Сабадаша. К экс-банкирам «Таврического» прилетели из прошлого
Есть уже и обыски, и наручники. Теперь им решать, давать ли показания на опального Сабадаша.
47 новостей 11:57
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Здоровье
Профессором Верткини были перечислены признаки рака на ранней стадии
Российский врач Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
МедиаПоток 06:37
Игры
В GTA Online могут появиться Либерти-Сити и Нико Беллик
Cyber.sports.ru 12:46
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Происшествия
Московский книжный сообщил о визите полиции из-за жалобы SERB
В Москве в книжный магазин «Ходасевич» прибыла полиция по жалобе активистов движения SERB.
РБК 15:59
Общество
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:02
Авто
Sony продолжит разработки своего электромобиля Vision-S
Электрокар Vision-S, разработанный японской корпорацией Sony, готовится выехать на дорожные испытания.
Тарантас Ньюс вчера в 10:12
Политика
Полиция отказалась охранять съезд Демократической партии США
В понедельник на вопрос о срыве соглашений начальник полиции Фон-дю-Лака Уильям Лэмб ответил: «Да», добавив, что ожидает, что другие департаменты полиции со всего штата также откажутся охранять демократов.
ИА Красная Весна 10:57
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
RT на русском 28 июля в 14:44
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11