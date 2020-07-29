Экономика

Газета.RuГазета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Томской области выделили 450 миллионов на оплату услуг ЖКХ льготникам

Московский Комсомолец11:31

Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известиявчера в 08:24

Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАСС04:18

Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новости02:24

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информвчера в 03:42

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ruвчера в 02:29

Более 9 млрд рублей перераспределят между регионами России на льготы по оплате ЖКХ

ТК Звездавчера в 02:26
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Футбол

Газизов прокомментировал нахождение Рахимова в офисе «Спартака»

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал нахождение бывшего тренера "Ахмата" Рашида Рахимова в офисе столичного клуба.
Газета.Ru 15:41
Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
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Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:32
1,7K
Происшествия

Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова

Устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Так считает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
URA.Ru 16:09
5
Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
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Происшествия

Полицейский, которого следствие считает организатором задержания Голунова, обратился с жалобой к президенту

Бывший сотрудник московской полиции Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова, обратился с жалобой к президенту Владимиру Путину.
Эхо Москвы 15:32
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
22
Происшествия

В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения

Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
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Общество

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Ведомости 15:42
105
Общество

Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

RT на русском 14:17
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Происшествия

Они не хотели сдавать Сабадаша. К экс-банкирам «Таврического» прилетели из прошлого

Есть уже и обыски, и наручники. Теперь им решать, давать ли показания на опального Сабадаша.
47 новостей 11:57
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
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Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
1,3K
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
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Здоровье

Профессором Верткини были перечислены признаки рака на ранней стадии

Российский врач Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
МедиаПоток 06:37
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Игры

В GTA Online могут появиться Либерти-Сити и Нико Беллик

Cyber.sports.ru 12:46
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Общество

Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
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Происшествия

Московский книжный сообщил о визите полиции из-за жалобы SERB

В Москве в книжный магазин «Ходасевич» прибыла полиция по жалобе активистов движения SERB.
РБК 15:59
Общество

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:02
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Авто

Sony продолжит разработки своего электромобиля Vision-S

Электрокар Vision-S, разработанный японской корпорацией Sony, готовится выехать на дорожные испытания.
Тарантас Ньюс вчера в 10:12
Политика

Полиция отказалась охранять съезд Демократической партии США

В понедельник на вопрос о срыве соглашений начальник полиции Фон-дю-Лака Уильям Лэмб ответил: «Да», добавив, что ожидает, что другие департаменты полиции со всего штата также откажутся охранять демократов.
ИА Красная Весна 10:57
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Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

РБК 12:42
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
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Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

RT на русском 28 июля в 14:44
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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