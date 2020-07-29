Экономика

Газета.RuГазета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАСС04:18

Специалисты рассказали, какие скидки могут получить россияне на ЖКУ

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Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

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Томской области выделили 450 миллионов на оплату услуг ЖКХ льготникам

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Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известиявчера в 08:24

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информвчера в 03:42

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ruвчера в 02:29
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На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч

Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
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Футбол

Ибрагимович принял решение остаться в «Милане»

«Милан» и форвард Златан Ибрагимович могут начать переговоры о продолжении сотрудничества.
Metaratings 14:52
Политика

Белорусский телеканал показал видео задержания «боевиков ЧВК»

Телеканал "Беларусь 1" в дневном новостном выпуске показал видео задержания "боевиков" частной военной компании Вагнера (ЧВК), которые, как утверждают белорусские СМИ, прибыли из России.
РИА Новости вчера в 10:12
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына

Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока.
Evo-rus.com 13:43
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Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера».
URA.Ru 08:20
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Спорт

World Athletics исключит ВФЛА в случае невыплаты штрафа до 15 августа

Газета.Ru 14:46
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Футбол

Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым

РБК спорт 05:33
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Политика

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:37
Киберспорт

Скоро в Epic Games Store появится «система достижений»

Вашингтон, 30 июля 2020, 12:50 — REGNUM Представители магазина Epic Games Store работают над созданием «системы достижений».
REGNUM 05:50
Общество

Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

RT на русском 14:17
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Гаджеты

Даже топовые видеокарты не позволяют сыграть в Watch Dogs: Legion на максималках

К удивлению многих, даже топовая видеокарта GeForce RTX 2080 Ti не даёт возможности поиграть на максимальных настройках и с кадровой частотой 60 FPS.
Чемпионат 15:02
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Политика

Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян

Задержанные в Белоруссии граждане России при пересечении границы республики предъявили сотрудникам погранслужбы документы, дающие право на работу в стране.
Известия 14:52
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
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Общество

Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах

Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.
Коммерсантъ 13:36
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА

Российская газета 13:20
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
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Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

РБК 12:42
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Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
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Шоу-бизнес

Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова

Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН вчера в 11:04
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Происшествия

Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы

Москва, 30 июля 2020, 14:36 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП с гибелью человека, доставлен в Пресненский суд Москвы.
REGNUM 07:36
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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