Экономика

Газета.RuГазета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новости02:24

Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАСС04:18

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информвчера в 03:42

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Газета.Ruвчера в 06:53

Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известиявчера в 08:24

Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край

Независимая газета00:37

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ruвчера в 02:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, на срок до 22 января 2021 года.
ТАСС 09:20
386
Футбол

Кокорин приехал в офис «Спартака» для подписания контракта

Газета.Ru 10:17
5
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Политика

Минск запросил у Киева информацию о задержанных в Белоруссии россиянах

Официальный Минск обратился к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных в республике членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» к преступлениям на Украине.
Евразия Daily 08:54
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,5K
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
141
Автоспорт

У Серхио Переса заподозрен коронавирус

Пилот Racing Point Серхио Перес пропустит медиа-сессии перед началом гоночного уик-энда в Сильверстоуне.
Autosport.com.ru 10:18
Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
1,2K
Футбол

Суркис ответил недовольным фанатам киевского «Динамо»

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис предложил активным фанатам клуба прекратить акции протеста против назначения Мирча Луческу.
ГЛАС.RU 08:47
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy M31s с мощной батареей

Официальные продажи новой модели стартуют 6 августа. Компания Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy M31s.
Деловое.ТВ 08:39
4
Политика

В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное

29 июля, за 11 дней до президентских выборов в Белоруссии, в Минске сообщили о задержании 32 россиян, еще один был задержан на юге страны.
РБК 04:00
Общество

ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края

АН Между строк 07:35
10
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
359
Политика

Путин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.
Известия 09:04
233
Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
63
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
413
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
12
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
267
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
623
Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
97
Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
372
Игры

Видео: в игре Marvel’s Avengers появится Соколиный глаз

Редвуд-Сити, США, 30 июля 2020, 09:21 — REGNUM Студия Crystal Dynamics анонсировала нового героя для игры Marvel's Avengers — им стал лучник Соколиный глаз.
REGNUM 02:21
1
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
7
Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Артемом Дзюбой

Газета.Ru 08:07
1
Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
11
Футбол

Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
69
Политика

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
215
Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Известия 07:26
Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
256
Как работают Яндекс.Новости?
Главное