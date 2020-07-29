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Газета.Ru
Газета.Ru

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
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РИА Новости

Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новости02:24
ТАСС

Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАСС04:18
URA.Ru

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ruвчера в 02:29
Газета.Ru

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Газета.Ruвчера в 06:53
Известия

Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известиявчера в 08:24
Татар-информ

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информвчера в 03:42
Независимая газета

Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край

Независимая газета00:37
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Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину

Суд продлил до 3 октября арест бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившему ущерб на 195 млн рублей.
ТАСС04:12
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК07:41
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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В Ростове и Волгодонске ковидные госпитали заполнены уже на две трети

В инфекционных госпиталях Волгодонска и Ростова занято более 50% мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом, сообщила на пресс-брифинге министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Donnews.ru08:27
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