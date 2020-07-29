Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.В источнике
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Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край
Независимая газета00:37