Экономика
Газета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край
Независимая газета00:37
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Политика
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Основатель Versus Battle отреагировал на смерть рэпера Картрайта
Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 12:26 — REGNUM Один из основателей и ведущий Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, пытался связаться с супругой скончавшегося в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта, однако попытки не увенчались успехом.
REGNUM 05:26
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Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
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Решение США вывести из Германии часть своих войск является исключительно их внутренним делом.
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Здоровье
В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом
На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com 28 июля в 04:39
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
Политика
В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.
РИА Новости 06:43
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Наука
Повреждения сердца выявили у большинства переболевших коронавирусом
Чаще всего пациенты умирали от пневмонии. В результате медики выявили у 60% человек следы коронавируса в ткани сердца.
Evo-rus.com 01:16
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 06:55
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Олег Дерипаска убеждён, что власти РФ не предпринимают необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами, в том числе США.
Нижний Новгород on-line вчера в 09:26
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом по стране обстановка в связи с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.
RT на русском вчера в 07:23
Политика
Задержание «российских боевиков» под Минском связали с делом Тихановского
В Белоруссии возбуждено новое уголовное дело в отношении несостоявшегося кандидата в президенты Сергея Тихановского, бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича и «российских боевиков» из частной военной кампании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 07:15
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
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Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Происшествия
Актер Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП
Ефремова обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.
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Политика
Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске
«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
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«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
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Общество
В Калининграде из-за строительства моста рядом с двухъярусным вырубят более тысячи деревьев
В Калининграде из-за строительства моста рядом с двухъярусным вырубят более тысячи деревьев и почти 50 кустарников.
Клопс 07:04
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
Общество
«Проблемные регионы» получат помощь
В ходе заседания Правительства РФ глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что продолжается оказание помощи субъектам РФ, где ситуация в экономике и соцсфере наиболее сложная.
The Moscow Post 07:15
Технологии
Севастопольские ученые сделали Чернореченское водохранилище «умным»
Вести Севастополя 02:37