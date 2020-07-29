Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Политика Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.

Происшествия Основатель Versus Battle отреагировал на смерть рэпера Картрайта Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 12:26 — REGNUM Один из основателей и ведущий Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, пытался связаться с супругой скончавшегося в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта, однако попытки не увенчались успехом. 869

Кино Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни» В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2K

Политика В Кремле назвали внутренним делом США вывод военных из Германии Решение США вывести из Германии часть своих войск является исключительно их внутренним делом.

Политика ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.

Политика В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.

Путешествия Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". 465

Наука Повреждения сердца выявили у большинства переболевших коронавирусом Чаще всего пациенты умирали от пневмонии. В результате медики выявили у 60% человек следы коронавируса в ткани сердца. 28

Политика Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями Олег Дерипаска убеждён, что власти РФ не предпринимают необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами, в том числе США. 249

Политика Задержание «российских боевиков» под Минском связали с делом Тихановского В Белоруссии возбуждено новое уголовное дело в отношении несостоявшегося кандидата в президенты Сергея Тихановского, бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича и «российских боевиков» из частной военной кампании (ЧВК) Вагнера.

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 17

Политика Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске «Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе. 224

Общество В Калининграде из-за строительства моста рядом с двухъярусным вырубят более тысячи деревьев В Калининграде из-за строительства моста рядом с двухъярусным вырубят более тысячи деревьев и почти 50 кустарников.

Общество Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов. 705

Происшествия На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области. 1