Экономика

Газета.RuГазета.RuРегионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Почти 2,4 млрд рублей выделят льготникам на оплату ЖКХ в Татарстане

Известиявчера в 08:24

Хабаровский край получит 798 млн руб на льготы жителям по оплате ЖКУ

РИА Новости02:24

Более 2 млрд рублей направят на льготы по оплате ЖКХ на Ставрополье в 2020 году

ТАСС04:18

Субвенция для льготников на оплату ЖКУ в размере 800 млн руб. поступит в Хабаровский край

Независимая газета00:37

Специалисты рассказали, какие скидки могут получить россияне на ЖКУ

Телеканал Санкт-Петербург05:42

В Татарстане льготникам выделят более 2 млрд рублей на оплату «коммуналки»

Татар-информвчера в 03:42

Регионы Урала получат субсидии от государства на льготы по ЖКХ

URA.Ruвчера в 02:29
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Политика

Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц

Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Происшествия

Основатель Versus Battle отреагировал на смерть рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 12:26 — REGNUM Один из основателей и ведущий Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, пытался связаться с супругой скончавшегося в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта, однако попытки не увенчались успехом.
REGNUM 05:26
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Кино

Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»

В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

REGNUM 06:51
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com вчера в 06:27
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Политика

В Кремле назвали внутренним делом США вывод военных из Германии

Решение США вывести из Германии часть своих войск является исключительно их внутренним делом.
Аргументы и Факты 07:07
Здоровье

В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом

На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com 28 июля в 04:39
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
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Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
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Политика

В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.
РИА Новости 06:43
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Наука

Повреждения сердца выявили у большинства переболевших коронавирусом

Чаще всего пациенты умирали от пневмонии. В результате медики выявили у 60% человек следы коронавируса в ткани сердца.
Evo-rus.com 01:16
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Общество

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 06:55
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Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Олег Дерипаска убеждён, что власти РФ не предпринимают необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами, в том числе США.
Нижний Новгород on-line вчера в 09:26
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Политика

Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в целом по стране обстановка в связи с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.
RT на русском вчера в 07:23
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Политика

Задержание «российских боевиков» под Минском связали с делом Тихановского

В Белоруссии возбуждено новое уголовное дело в отношении несостоявшегося кандидата в президенты Сергея Тихановского, бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича и «российских боевиков» из частной военной кампании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 07:15
Происшествия

Верховный суд отказался оправдать фигурантов «ростовского дела»

Коммерсантъ 06:17
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП

Ефремова обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.
Государственные Вести 01:19
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Политика

Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
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Кино

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

Evo-rus.com 04:40
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Общество

В Калининграде из-за строительства моста рядом с двухъярусным вырубят более тысячи деревьев

В Калининграде из-за строительства моста рядом с двухъярусным вырубят более тысячи деревьев и почти 50 кустарников.
Клопс 07:04
Общество

Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
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Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
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Общество

«Проблемные регионы» получат помощь

В ходе заседания Правительства РФ глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что продолжается оказание помощи субъектам РФ, где ситуация в экономике и соцсфере наиболее сложная.
The Moscow Post 07:15
Технологии

Севастопольские ученые сделали Чернореченское водохранилище «умным»

Вести Севастополя 02:37
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