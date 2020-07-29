Согласно распоряжению, "более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг".

Регионам выделят более 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКХ

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