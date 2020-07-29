Экономика
ТАССРегионам выделят более 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКХ
Согласно распоряжению, "более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг".
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Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Woman.ru вчера в 04:34
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.
Lenta.ru 03:07
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия вчера в 15:56
Общество
Вакцина от коронавируса станет доступна россиянам с 15 августа
Разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа и может стать доступна гражданам уже 15-го числа.
Lenta.ru 03:34
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Политика
В Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль «Павловск»
Малый ракетный корабль (МРК) «Павловск» заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба администрации города.
РБК 03:20
Общество
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
Армия и оружие
Пентагон: Россия и Китай создают все более мощные системы ПРО
Актуальные Новости 00:33
Гаджеты
Квартальный отчёт AMD: выручка выросла на 26 %, по итогам года она увеличится на 32 %
Источник изображения: AMD Выручка во втором квартале увеличилась на 26 % в годовом сравнении, AMD склонна благодарить за это высокий спрос на клиентские и серверные процессоры.
3DNews 01:05
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Экономика
Отельеры и рестораторы больше всех сократили расходы на зарплаты
В апреле расходы компаний на зарплаты падали на 6%, в мае — на 8%.
Известия вчера в 18:00
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Футбол
Полузащитник Шатов покинул «Зенит»
Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды полузащитника Олега Шатова.
Газета.Ru 03:14
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
Здоровье
Калининградцев проверят на антитела к коронавирусу
В Калининградской области 3 тысячи человек из разных возрастных групп проверят на наличие антител к коронавирусу.
КП - Калининград вчера в 10:36
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Здоровье
В Москве почти 80% КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов
В Москве почти 80% КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов.
Москва 24 02:19
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия 26 июля в 16:44