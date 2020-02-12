Экономика
КоммерсантъРегионов с дефицитом бюджета стало в два раза больше
В России число регионов с дефицитом бюджета увеличилось с 15 в 2018 году до 35 в 2019-м. Доля таких регионов выросла с 17% до 40%, сообщает РБК со ссылкой на информацию Минфина об исполнении бюджетов. Наиболее зависимыми от дотаций стали Тыва, Дагестан, Чечня, Ингушетия и Республика Алтай.
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с чего всё началось
Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.РБКвчера в 22:00
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