с чего всё началось

Калининградская область получит грант в размере 793,5 млн рублей за эффективную деятельность высших должностных лиц в 2019 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. Всего в документе указаны 50 субъектов Федерации.

Политика ФБР назвало российские приложения угрозой нацбезопасности США Ранее Шумер послал письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), попросив принять меры в отношении приложения FaceApp, использование которого представляет угрозу нацбезопасности.

Здоровье Сахалинцев продолжают уговаривать пройти диспансеризацию 200 тысяч сахалинцев и курильчан в 2019 году уже прошли диспансеризацию.

Музыка Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Общество Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Кино Мартин Скорсезе начнет съемки следующего фильма в марте 2020 года Оператор последней на сегодняшний день картины Мартина Скорсезе «Ирландец» Родриго Прието в телефонном интервью с Collider сообщил, что съемки следующего фильма мастера, триллера «Убийцы цветочной луны», стартуют уже скоро — в марте 2020 года.

Шоу-бизнес Как прошел день рождения дочки Филиппа Киркорова Именитые гости с восторгом разглядывали все детали декора и убранства, дегустировали кулинарные изыски в восточном стиле, соревновались в танцевальном баттле под песни Александра Реввы, а иллюзионисты братья Сафроновы удивляли своим фантастическим шоу.

Авто Новый пикап Hyundai засняли на тестах Помимо обычной версии серийного Santa Cruz Hyundai выпустит также «заряженную» N-модификацию этой модели, которая будет отличаться от стокового пикапа перенастроенной подвеской, спортивным обвесом и более мощным мотором.