Регионы ДФО вошли в число лидеров по обороту розничной торговли
Оборот розничной торговли в России по итогам первого полугодия 2020-го снизился в 78 регионах. Вырос он только в шести регионах, в том числе дальневосточных — в Сахалинской области и на Чукотке. Розничная торговля сократилась из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.В источнике
С чего всё началось
Рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли
Карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции, оказали существенное влияние на оборот розничной торговли.
РИА Новости17:03
Подробнее о событии