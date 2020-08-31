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EastRussia
EastRussia

Регионы ДФО вошли в число лидеров по обороту розничной торговли

Оборот розничной торговли в России по итогам первого полугодия 2020-го снизился в 78 регионах. Вырос он только в шести регионах, в том числе дальневосточных — в Сахалинской области и на Чукотке. Розничная торговля сократилась из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли

Карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции, оказали существенное влияние на оборот розничной торговли.
РИА Новости17:03
Подробнее о событии
EastRussia

Регионы ДФО вошли в число лидеров по обороту розничной торговли

EastRussia20:13
URA.Ru

Уральцы стали лидерами по закупкам в пандемию

URA.Ru20:01
Online47.ru

Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов по динамике розничной торговли

Online47.ru17:36
ИА Красная Весна

Названы регионы с ростом торговли на фоне общего падения продаж

ИА Красная Весна19:50
Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18
Вечерняя Москва

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Вечерняя Москва19:56
РИА Новости

Названы регионы - лидеры по обороту розничной торговли

РИА Новости17:08

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ

Центральный матч 6-го тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Зенит" приковывал внимание к себе не только яркой афишей, но и тем, как обе команды отреагировали на поражения, полученные в середине недели от "Ахмата" и "Динамо" соответственно.
Газета.Ruвчера в 15:30

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.
Коммерсантъ19:17
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Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.pro29 августа в 09:00
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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новостивчера в 10:40
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Турция и Азербайджан подчиняют Грузию и целятся в Армению

Следующей вехой в двусторонних отношениях является подписание 18 ноября 1999 года президентами Грузии и Азербайджана и премьер-министром Турции межправительственного соглашения по проекту нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан.
Евразия Daily29 августа в 04:51
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Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газета17:31
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