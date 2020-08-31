Регионы ДФО вошли в число лидеров по обороту розничной торговли

IrkutskMedia 5

Оборот розничной торговли в России по итогам первого полугодия 2020-го снизился в 78 регионах. Вырос он только в шести регионах, в том числе дальневосточных — в Сахалинской области и на Чукотке. Розничная торговля сократилась из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.