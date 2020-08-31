Регионы ДФО вошли в число лидеров по обороту розничной торговли
Оборот розничной торговли в России по итогам первого полугодия 2020-го снизился в 78 регионах. Вырос он только в шести регионах, в том числе дальневосточных — в Сахалинской области и на Чукотке. Розничная торговля сократилась из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.В источнике
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Названы регионы - лидеры по обороту розничной торговли
Для оценки динамики розничной торговли в различных субъектах Российской Федерации эксперты агентства РИА Новости составили рейтинг регионов РФ за первые шесть месяцев 2020 года. В первом полугодии оборот розничной торговли снизился в большинстве регионов РФ, причем в некоторых довольно существенно.
РИА Новости17:08
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