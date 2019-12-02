Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРегионы Дальнего Востока получат субсидии на 3,5 миллиарда рублей

Наибольшую сумму получит Забайкальский край - ему будет перечислено 983,8 миллиона рублей дотаций. В целом на Дальний Восток будет направлено субсидий на сумму около 3,5 миллиарда рублей. Всего в рейтинг вошли 50 субъектов РФ, между которыми распределено 45 миллиардов рублей.
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Дмитрий Медведев
Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикОмскрегион 04:15
с чего всё началось
Согласно Распоряжению
 правительства РФ № 2875-р от 30 ноября, подписанного Дмитрием Медведевым, Омская область попала в топ-50.За достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в 2019 году Омская область получит дотации в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 1,170 миллиарда рублей.Наилучшие результаты среди регионов показали Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край, за что получили самые высокие дотации.Стоит отметить, что в 2018 году такие гранты получили 40 регионов на общую сумму в 20 миллиардов рублей.
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