С 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты и лекарства. Власти России начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. Об этом сообщает «RT на русском».

Регионы РФ подготовят к случаям повышенного спроса на товары

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