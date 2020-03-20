Коронавирус
Мой БрянскРегионы РФ подготовят к случаям повышенного спроса на товары
С 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты и лекарства. Власти России начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. Об этом сообщает «RT на русском».
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Правительство о пустых полках: гречки в стране полно, но магазины не успевают ее выкладывать
Комсомольская правда01:00
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Политика
Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
Общество
Елизавета II прокомментировала пандемию коронавируса
Елизавета II сообщила, что в стране началась тревога и неопределенность из-за распространения коронавируса.
Культура
Первый канал покажет документальную лирическую комедию «Съесть слона»
В преддверии Международного дня человека с синдромом Дауна в эфире Первого канала выйдет документальный фильм «Съесть слона», который рассказывает о жизни, творчестве и приключениях актеров с синдромом Дауна театральной труппы инклюзивного мультимедийного проекта «ВзаимоДействие».
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Общество
Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Общество
В Самаре назвали сообщения о смерти женщины от коронавируса фейком
По информации оперштаба, речь идет о сообщении, в котором говорится, что в Самаре женщина в возрасте якобы умерла от запущенной стадии пневмонии, при этом у нее был обнаружен коронавирус.
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram
Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Кино
Карантин инвестора: пять фильмов о бирже и трейдерах
Повествование фильма начинается в 2005 году, когда эксцентричный менеджер хедж-фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри, которого сыграл Кристиан Бейл, обнаружил, что существовавшая тогда практика ипотечного кредитования может привести к краху рынка недвижимости.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Экономика
Стали известны детали антикризисного плана правительства России
Москва, 20 марта 2020, 12:14 — REGNUM Правительство России подготовило антикризисный план в условиях ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа.
Политика
На Украине заявили о риске гибели страны
Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Происшествия
На Кубани выявили еще два случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены ещё два заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Финансы
ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей
Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Общество
В Москве у двоих детей выявлен коронавирус
В Москве у двоих детей выявлен коронавирус. Всего за сутки в городе зафиксировано еще 30 новых случаев заражения.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
Общество
Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Футбол
30 лет назад не стало Льва Яшина
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Культура
Настя Ивлеева взяла в рот бычий пенис
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Футбол
Денис Глушаков: «Гол „Динамо“ оказался 55-м в моей карьере, как-то упустил этот факт»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил видео со своим голом в ворота «Динамо» (2:3). — Гол «Динамо» оказался 55-м в моей карьере, и я как-то упустил этот факт, — написал Глушаков в Instagram.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Общество
YouTube снизит качество видео вслед за Netflix
Компания Alphabet Inc. уведомило видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе, чтобы Интернет не упал из-за ситуации, когда многие европейцы перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
В мире объявили экономический кризис
По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.