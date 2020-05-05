Экономика
Вести-ТомскТомская область получит 23 миллиона рублей на поддержку бизнеса
Правительство Российской Федерации выделит почти 23 миллиона Томской области на поддержку бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Парламентская газетавчера в 05:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В Липецкой области вводится всеобщий масочный режим
Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах.
Kursk.com 07:21
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Хоккей
The Hockey Writers назвал 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Североамериканский портал The Hockey Writers представил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), всего в список вошли 50 человек.
РБК 03 мая в 13:31
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Армия и оружие
Израильские военные: иранцы начали уходить из Сирии
Иранцы начинают покидать свои военные базы в Сирии — впервые с тех пор, как Иран ввязался в войну в этой стране, сообщили во вторник сразу несколько израильских СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.
Коммерсантъ 11:52
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Происшествия
Пять частных домов загорелись в Самаре
В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
Общество
В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Здоровье
В Омске уволился главврач ГБ № 1, где произошло заражение медиков коронавирусом
Отдельно Солдатова прокомментировала ситуацию со «странным забором анализов» на коронавирус, когда медики выстроились в очередь, забыв обо всех мерах безопасности.
Om1.ru 10:25
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru 02:36
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Хоккей
«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва
В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru 03 мая в 06:56
Энергетика
Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии
Компания сооснователя Yota Альберта Авдоляна инвестирует более 10 миллиардов долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Компания 06:27
Космос
Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В»
Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль.
OAnews 11:15
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит получил новый контракт
Один из самых высокооплачиваемых и популярных артистов современного Востока Бурак Озчивит заключил новый контракт на баснословную сумму.
Родной город 03 мая в 06:11
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Футбол
«Локомотив» собирается приобрести нападающего «Фламенго»
Вести.Ru вчера в 16:20
Общество
Главное условие победы над коронавирусом назвали в Минздраве
Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов рассказал о главном условии победы над пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 11:54
Наука
Бактерии оказались способны расти в атмосфере чистого водорода
Naked Science 06:00
Футбол
УЕФА запустил портал по возврату билетов на матчи Евро-2020
УЕФА запустил спецпортал по возврату билетов на игры Евро-2020.
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Происшествия
СК заподозрил напавшего на полицейского в покушении на убийство
По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).
РБК 11:26
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова доставили в Москву
Mirmol.ru 04:36
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11