с чего всё началось

Правительство Российской Федерации выделит почти 23 миллиона Томской области на поддержку бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

Общество В Липецкой области вводится всеобщий масочный режим Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах. 43

Армия и оружие Израильские военные: иранцы начали уходить из Сирии Иранцы начинают покидать свои военные базы в Сирии — впервые с тех пор, как Иран ввязался в войну в этой стране, сообщили во вторник сразу несколько израильских СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.

Происшествия Пять частных домов загорелись в Самаре В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. 16

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,6K

Здоровье В Омске уволился главврач ГБ № 1, где произошло заражение медиков коронавирусом Отдельно Солдатова прокомментировала ситуацию со «странным забором анализов» на коронавирус, когда медики выстроились в очередь, забыв обо всех мерах безопасности.

Общество В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24". 553

Энергетика Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии Компания сооснователя Yota Альберта Авдоляна инвестирует более 10 миллиардов долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ). 26

Космос Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В» Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль. 3

Общество Главное условие победы над коронавирусом назвали в Минздраве Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов рассказал о главном условии победы над пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Энергетика Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.