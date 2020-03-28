С 28 марта в регионах России вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Закрываются кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, в некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт и запрещено посещать религиозные учреждения.

с чего всё началось

Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

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