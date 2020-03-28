Коронавирус

9111.ru9111.ruРегионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса

Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
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Российские регионы ввели ограничительные меры из-за коронавируса

С 28 марта в регионах России вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Закрываются кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, в некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт и запрещено посещать религиозные учреждения.
РИА Новостивчера в 17:23

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В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

РБК02:54

Регионы РФ вводят ограничительные меры из-за коронавируса

ТК Звезда01:24

Российские регионы ввели ограничительные меры из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:23

Вступили в силу ограничительные меры по коронавирусу в РФ

News.ru00:09

В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru00:02

В регионах России вступили в силу ограничительные меры из-за COVID-19

Известиявчера в 19:00

Во всех регионах России вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Комсомольская правда00:33
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Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Эксперт оценил возможность намеренного занесения коронавируса в Китай

Новый тип коронавируса не могли завезти в КНР намеренно, так как он - природно-очаговый и может циркулировать без участия человека, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 04:26
Спорт

Биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус

МК-Спорт 06:04
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM вчера в 00:01
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось, сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.
Интерфакс 07:01
Происшествия

Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Челябинск Сегодня 06:53
Здоровье

Четыре случая заражения коронавирусом подтвердили на Сахалине

На Сахалине подтвердили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.
АСТВ 05:20
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Общество

ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией

Как заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-форуме "Следующие 20 лет", превентивные меры борьбы дали достаточное время для мобилизации системы здравоохранения.
Вести.Ru 06:50
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Газета.Ru 26 марта в 16:34
Происшествия

Мощный взрыв на юге Нигерии разрушил сотни домов

Мощный взрыв прогремел на юге Нигерии, в результате разрушены сотни домов, школа-интернат, церковь, АЗС и часть скоростной автострады.
BFM.ru 05:28
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Aobe.ru вчера в 20:47
Политика

Видео работы российских военных в Италии появилось в Сети

Телеканал «Звезда» опубликовал запись, на которой видна работа российских военных, отправившихся в Италию для оказания помощи в условиях распространения коронавируса.
News.ru вчера в 12:17
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
РИА Новости 02:12
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Общество

Хватит на два месяца. Немецкий эксперт против введения карантина в ФРГ

Президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп полагает, что экономика способна выстоять только два месяца при карантине, об этом пишет газета Mitteldeutsche Zeitung.
Радио Sputnik 02:47
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 16:40
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Происшествия

В Калининграде рассказали о состоянии пациентов, заразившихся COVID-19

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 28 марта обследовано на COVID-19 3,3 тысячи человек, выявлено 11 случаев заражения (один человек выздоровел), остаются под медицинским наблюдением 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".
РИА Новости 06:02
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила шуткой на распространяемую в Сети фейковую информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам России.
РИА Новости вчера в 20:59
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
Общество

Спецпоезд из Украины прибыл в Москву

Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ.
Rusvesna.su 04:11
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