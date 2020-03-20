Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. В настоящее время он наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом пишут "РИА НОВОСТИ" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

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