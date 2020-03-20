Коронавирус
Новый вариантРегионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. В настоящее время он наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом пишут "РИА НОВОСТИ" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В правительстве назвали регионы с повышенным спросом на продукты из-за коронавируса
Национальная служба новостей02:47
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество
Запущен сайт с информацией о голосовании по поправкам к Конституции
На заседании Центризбиркома в пятницу было объявлено о старте работы сайта конституция2020.рф, передает ТАСС.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Политика
Песков объяснил, почему Путину не нужно сдавать тест на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем.
Общество
В России компаниям в сфере культуры и спорта отсрочат уплату налогов
Налогоплательщикам в сфере спорта, культуры и искусства предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Здоровье
Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа
Общество
Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Здоровье
ВОЗ назвала эффективное лекарство для самолечения от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать парацетамол в качестве самолечения от коронавируса COVID-19, сообщил на брифинге пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Наука
Ученые не нашли свидетельств создания коронавируса в лаборатории
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Общество
Роскомнадзор потребовал «Эхо Москвы» удалить информацию о коронавирусе
Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомсво.
Общество
Учения по устойчивости Рунета отложили из-за коронавируса
Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России переносятся в связи с ситуацией по коронавирусу COVID-19.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Энергетика
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище
Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Путешествия
TUI Россия аннулирует все туры за рубеж до 30 апреля
Туроператор TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля в связи с рекомендацией Ростуризма для россиян по возможности воздержаться от поездок за границу из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в компании.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Футбол
Погба поздравил Кокорина с днём рождения
Общество
В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Спорт
Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников
Александр Большунов, ставший в этом году первым российским обладателем Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира по лыжным гонкам у мужчин, рассказал о том, как отнесся к досрочному триумфу.