Коронавирус
RT на русскомРегионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. В настоящее время он наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
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Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Энергетика
Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель
Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Политика
Племянник Путина высказался об альтернативе президенту
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Происшествия
Чиновников мэрии Челябинска заподозрили в халатности на 7 млн
Проверка показала, что в феврале 2019 года Управление бесплатно получило от фирмы проектную документацию на строительство набережной и заключило контракты на проведение госэкспертизы на сумму 1,4 млн рублей.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 15%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
Общество
В Госдуме призвали ограничить рост цен на продукты «кризисной корзины»
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал Минпромторг повлиять на цены продуктов «кризисной корзины» — гречки, макарон, сахара и прочего, подорожавших на фоне пандемии коронавируса.
Происшествия
Водитель сгорел в ДТП с самосвалом на КАД
В пятницу около полчетвертого утра на КАД произошла серьезная авария.
Наука
Определена устойчивость китайского коронавируса
Китайский коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, сохраняется в течение нескольких часов или дней во взвешенных в воздухе частицах (аэрозолях) и на поверхности.
Финансы
Индекс РТС превысил 900 пунктов
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 8,55% и поднялся до 903,41 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова намекнула на роман с футболистом ЦСКА
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
В Роскачестве рассказали, что смоет с рук коронавирус
Эксперты Роскачества, ссылаясь на европейских коллег, рассказали, чем обрабатывать руки, чтобы защитить себя от коронавируса.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
Пожар на рынке в Ростовской области локализован
Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
Политика
Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой
«Со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», – сказала Ангела Меркель.
Политика
Америка думает, как наказать Россию за нефтяной обвал
Ценовая война в формате "все против всех" на рынке нефти приводит к тому, что в Вашингтоне созревают планы мести и желание как можно более жестким образом наказать Саудовскую Аравию и Россию — например, с помощью "нефтяных санкций".
Общество
В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.