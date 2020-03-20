Коронавирус
RT на русскомРегионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. В настоящее время он наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
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Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Общество
Еще четыре человека излечились от коронавируса в России
В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Здоровье
Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом
Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении
Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
Авто
Завод Тесла в США остановят из-за коронавируса
Из-за эпидемии Форд, Джи Эм и Фиат Крайслер еще в среду, 18 марта, заявили о закрытии заводов в США, Канаде и Мексике.
Финансы
Норвежская крона продолжила падение
Чрезвычайная ситуация в стране продолжает влиять на валютный рынок Норвегии и приводит к падению курса норвежской кроны, 19 марта сообщает датское издание Веrlіпдsке.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Здоровье
Жители Украины начали заражать коронавирусом друг друга — Ляшко
На Украине зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Футбол
«Милан» планирует приобрести Фекира
«Милан» в поисках усиления средней линии вернулся к кандидатуре полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай
По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
Автоспорт
Гран-при Монако в сезоне-2020 не состоится
Происшествия
Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.
Здоровье
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Политика
Власти Киева могут ввести режим чрезвычайной ситуации
Киев, 20 марта 2020, 10:18 — REGNUM Власти Киева планируют ввести в городе режим чрезвычайной ситуации, заявил заместитель главы киевской администрации Николай Поворозник, сообщает «РБК—Украина».