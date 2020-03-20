Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. В настоящее время он наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Политика В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.

Энергетика Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.

Экономика Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.

Происшествия Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.

Политика Племянник Путина собрался в политику Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Авто Завод Тесла в США остановят из-за коронавируса Из-за эпидемии Форд, Джи Эм и Фиат Крайслер еще в среду, 18 марта, заявили о закрытии заводов в США, Канаде и Мексике.

Финансы Норвежская крона продолжила падение Чрезвычайная ситуация в стране продолжает влиять на валютный рынок Норвегии и приводит к падению курса норвежской кроны, 19 марта сообщает датское издание Веrlіпдsке.

Футбол «Милан» планирует приобрести Фекира «Милан» в поисках усиления средней линии вернулся к кандидатуре полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

Общество Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета 15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Общество По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.

Происшествия Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.

Здоровье В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.