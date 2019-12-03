Экономика

REGNUMREGNUMРегионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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Дмитрий Медведев
Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикОбластная газета вчера в 02:58

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