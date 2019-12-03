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REGNUMРегионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
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Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикОбластная газета вчера в 02:58
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