Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Политика Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Происшествия Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Медведев высказал мнение о законопроекте о домашнем насилии Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами в прямом эфире в четверг, 5 декабря, заявил, что у него нет окончательного мнения по поводу законопроекта о домашнем насилии.

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

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Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.

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Футбол Законопроект о возвращении пива на стадионы поддержан в Госдуме Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в четверг одобрил для первого чтения законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах.

Общество Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

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