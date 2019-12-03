Экономика
REGNUMРегионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикОбластная газета 03 декабря в 02:58
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Медведев даст Омской области 1,1 млрд за эффективную работу чиновников
РИА ОмскИнформ03 декабря в 03:36
Самарская область получит полтора миллиарда рублей за эффективную работу губернатора
ФедералПрессвчера в 02:55
Регионы Дальнего Востока получат субсидии на 3,5 миллиарда рублей
Российская газета03 декабря в 07:01
Свердловская область получит миллиард рублей за эффективную работу губернатора
Областная газета03 декабря в 02:58
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Политика
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Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Политика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
Происшествия
Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
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Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Политика
Медведев высказал мнение о законопроекте о домашнем насилии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами в прямом эфире в четверг, 5 декабря, заявил, что у него нет окончательного мнения по поводу законопроекта о домашнем насилии.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Спорт
Медведев прокомментировал допинговый скандал
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что проблема допинга в стране существует, но ситуация с допинговым скандалом напоминает ему «бесконечный антироссийский сериал».
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Наука
Мышей научили не пить при повышении градуса алкоголя
Ученые из Национального института здоровья в Бетесде (США) научили мышей вовремя останавливаться при повышении градуса алкоголя, избирательно заблокировав альдегиддегидрогеназу (АДГ) в печени.
Футбол
Законопроект о возвращении пива на стадионы поддержан в Госдуме
Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в четверг одобрил для первого чтения законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Фигурное катание
В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе
В Турине с 5 по 9 декабря состоится финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ смогут ограничивать выезд из России
Госдума приняла закон, позволяющий ограничивать выезд из России бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Общество
Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим
Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Экономика
Медведев объявил о мерах «по распечатыванию кубышки»
Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках встречи с журналистами российских телеканалов сообщил, что в ближайшие несколько лет на развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 трлн руб.
Происшествия
Часть, где служил Шамсутдинов, будет расформирована
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Игры
Идет разработка кооперативного хоррора The Outlast Trials
Студия Red Brerrels сообщила о том, что в ее стенах идет разработка кооперативного хоррора, созданного во вселенной The Outlast, однако не являющегося продолжением прошлых частей.
Футбол
«ПСЖ» требует у «Реала» включения Винисиуса в любую сделку по Мбаппе
Парижане рассчитывают, что «Реал» включит своего форварда Винисиуса в любое предложение по Мбаппе.
Гаджеты
Xiaomi начала продажи умных телевизоров Mi TV 5 Pro
Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.