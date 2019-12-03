Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Дмитрий Медведев
Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикОбластная газета вчера в 02:58

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