Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Политика МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Политика СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука Ранее депутат Верховной рады рассказал, что в Киеве вооруженные люди проводят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Происшествия Несовершеннолетний туляк стал жертвой священника-педофила Установлено, что отец Никон совращал мальчиков прямо в алтаре храма. Одним из пострадавших стал 15-летний подросток из Тульской области.

Общество Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».

Экономика Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».

Армия и оружие Отказ США от СНВ-3 приведет к ядерной войне. Колонка Евгения Беня В США допускают прекращение СНВ-3 После того, как Белый дом простимулировал прекращение действия ДРСМД, что привело стороны к отказу от него, в американских СМИ не раз муссировалась информация о том, что группа американских конгрессменов не прочь отказаться и от пролонгации СНВ-3 в 2021 году.