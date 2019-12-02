с чего всё началось

Наименее значительные средства направят в Чукотский автономный округ — 265 млн рублей, Адыгею — 266 млн рублей, Сахалинской области — 281 млн рублей, Калмыкии — 297 млн рублей и Магаданской области — 311 млн рублей. 35 регионов России дотацию за эффективность чиновников не получат.

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

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