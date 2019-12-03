Экономика

REGNUMREGNUMРегионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Читать в источнике
Комментировать166
Дмитрий Медведев
В прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 млрд рублей. Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикВашГород.ру 00:44

Подробнее о событии

Кировская область не получила правительственный грант за эффективную работу властей

Наша версия03:56

Тверской области дадут миллиард рублей за эффективность власти

Московский Комсомолец02:08

45 млрд рублей направят субъектам, достигшим наилучших показателей эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти

Глас Народа03 декабря в 01:21

Кто лучше «нарисует бумаги»: почему Алтайский край обделили дотацией?

REGNUMвчера в 00:53

Регионы Дальнего Востока получат субсидии на 3,5 миллиарда рублей

Российская газета03 декабря в 07:01

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

RT на русском03 декабря в 03:09

Край, где хочется жить. Югра отмечает свой 89-й день рождения

ФедералПрессвчера в 05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Известия 00:28
Общество

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

РИА Новости 02:56
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предстоящим саммитом в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже, советуют действующему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 03:29
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Общество

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Российская газета 00:11
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Армия и оружие

В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor

Журнал The National Interest опубликовал подробное сравнение американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor и российского Су-57.
Профиль вчера в 12:28
Политика

Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
Народные новости вчера в 06:28
Происшествия

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил один год колонии за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Медиазона».
Ведомости 03:38
Общество

Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила — пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
РИА Новости вчера в 19:54
Футбол

Экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

РБК 03:41
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru вчера в 13:13
Экономика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru вчера в 15:18
Спорт

Эксперт раскрыл причины удаления данных из базы Московской лаборатории

Ректор МГЮА Виктор Блажеев рассказал о причинах удаления данных из базы Московской лаборатории. Об этом он заявил в интервью ТАCC.
ProstoProSport 03:35
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Происшествия

В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
РБК 03:16
Кино

Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb

Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Радио Комсомольская правда 01:18
Политика

Москва обсудит «Кинжалы» и «Посейдоны» в случае продления СНВ-3

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить договор СНВ-3 без каких-либо предварительных условий до конца текущего года, напоминает РИА ФАН.
Национальная служба новостей 03:44
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Советский спорт вчера в 22:32
Политика

Белоруссия заявила о нерешенных вопросах по интеграции с Россией

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что процесс интеграции России и Белоруссии нужно сохранить и найти решение по всем проблемным вопросам.
Аргументы и Факты 03:41
Авто

Новый Kia Mohave сертифицировали для России

На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
Российская газета 03:00
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

РБК 03:03
Шоу-бизнес

Александр Петров и Стася Милославская впервые вышли в свет вместе

Александр до последнего не признавался в новой связи, заявляя, что их с Милославской связывает только дружба.
StarHit.ru вчера в 15:00
Энергетика

Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.
Lenta.ru 01:00
Политика

Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Газета.Ru вчера в 08:17
Культура

Путин поздравил кинорежиссера Владимира Наумова с 92-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста СССР Владимира Наумова с 92-летием, сообщили в пресс-службе Кремля.
Аргументы и Факты 03:35
Общество

Определена стоимость новогоднего стола в разных регионах России

Аналитики IT-компании «Эвотор» провели исследование и определили, в каких регионах России наиболее высокая и низкая стоимость новогоднего стола, передает РИА Новости.
Слово и Дело вчера в 22:10
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС вчера в 16:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное