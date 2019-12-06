Экономика

REGNUMREGNUMРегионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Общая сумма выделяемых средств составит 45 млрд рублей в 2019 году.
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Москва выделит 45 миллиардов рублей российским регионам с эффиктивной властью

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Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

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Курская область дополнительно получит почти 839 миллионов рублей

Курск сегодня01:58
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Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

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В преддверии встречи «нормандской четверки» Федеральное агентство новостей поговорило с главой ДНР Денисом Пушилиным и обсудило итоги прошедшего года, а также перспективы переговоров.
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
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В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
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По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали членов банды

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Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

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В ЕК рассказали о следующей трехсторонней встрече по газу

Накануне министр энергетики России Александр Новак рассказал, что министерская трехсторонняя встреча в формате ЕС–Россия–Украина по газу может состояться на следующей неделе.
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Игры

Слухи: Кодзима вернётся к разработке Silent Hill для Konami

Пользователь Reddit под псевдонимом Sarkzt0001 со ссылкой на собственные источники поделился якобы инсайдерской информацией о том, что Хидео Кодзима (Hideo Kojima) собирается вернуться к разработке Silent Hill для Konami.
3DNews 06:05
Политика

Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400

Lenta.ru 06:52
Происшествия

В Москве эвакуировали Верховный суд после сообщения о «минировании»

Верховный суд РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:32
Спорт

Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
News.ru вчера в 09:42
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
Политика

Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
РИА Новости 06:01
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Здоровье

Метформин от диабета может провоцировать рак

Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Ugpressa.ru 04 декабря в 22:33
Футбол

В Испании установят статую Месси

Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов - Ди Стефано, Пеле и Марадоны.
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Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за «умных счетчиков»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что глава Минэнерго Александр Новак или его заместители должны быть наказаны за задержку реализации закона об установке интеллектуальных счетчиков по учету электроэнергии.
Взгляд.ру 07:47
Музыка

Google назвал самые популярные видео на российском YouTube в 2019 году

Афиша Daily 01:19
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Поклонники видели Анну не раз в компании Лазарева.
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Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за участие в несанкционированном шествии 31 августа.
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
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Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе

По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
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Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
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Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
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В аэропорту Симферополя задержали дебошира с Урала

В Симферополе задержали 37-летнего жителя Свердловской области, буянившего в нетрезвом состоянии в "стерильной" зоне аэропорта.
Российская газета 05:08
Политика

Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
RT на русском 07:07
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