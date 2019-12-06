Общая сумма выделяемых средств составит 45 млрд рублей в 2019 году.

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

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