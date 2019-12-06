Экономика
REGNUMРегионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
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Армия и оружие
Глава ДНР прокомментировал перспективы встречи в «нормандском формате»
В преддверии встречи «нормандской четверки» Федеральное агентство новостей поговорило с главой ДНР Денисом Пушилиным и обсудило итоги прошедшего года, а также перспективы переговоров.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Политика
В ЕК рассказали о следующей трехсторонней встрече по газу
Накануне министр энергетики России Александр Новак рассказал, что министерская трехсторонняя встреча в формате ЕС–Россия–Украина по газу может состояться на следующей неделе.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
Игры
Слухи: Кодзима вернётся к разработке Silent Hill для Konami
Пользователь Reddit под псевдонимом Sarkzt0001 со ссылкой на собственные источники поделился якобы инсайдерской информацией о том, что Хидео Кодзима (Hideo Kojima) собирается вернуться к разработке Silent Hill для Konami.
Происшествия
В Москве эвакуировали Верховный суд после сообщения о «минировании»
Верховный суд РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Политика
Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Политика
Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Футбол
В Испании установят статую Месси
Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов - Ди Стефано, Пеле и Марадоны.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за «умных счетчиков»
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что глава Минэнерго Александр Новак или его заместители должны быть наказаны за задержку реализации закона об установке интеллектуальных счетчиков по учету электроэнергии.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Поклонники видели Анну не раз в компании Лазарева.
Происшествия
Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за участие в несанкционированном шествии 31 августа.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Политика
Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе
По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
Общество
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Происшествия
В аэропорту Симферополя задержали дебошира с Урала
В Симферополе задержали 37-летнего жителя Свердловской области, буянившего в нетрезвом состоянии в "стерильной" зоне аэропорта.
Политика
Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.