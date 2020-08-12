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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Регионы СКФО лидируют по убыткам в России из-за пандемии

Эксперты назвали Чеченскую республику, Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию в числе российских регионов, в которых бизнес понес наиболее ощутимые убытки в условиях пандемии коронавируса нового типа.В источнике
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Аргументы и Факты - Ставрополь

Три региона СКФО попали в десятку субъектов с наибольшими убытками бизнеса

Аргументы и Факты - Ставрополь12:44
Портал Северного Кавказа

Республики Северного Кавказа - лидеры по убыткам в России из-за пандемии

Портал Северного Кавказа01:51
Mirmol.ru

Дагестанские компании понесли колоссальные убытки в период коронавируса

Mirmol.ru01:49
Московский Комсомолец

Регионы СКФО лидируют по убыткам в России из-за пандемии

Московский Комсомолец01:08

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 88 человек
Kursk.com02:44
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ВФЛА выплатила World Athletics штраф в полном объеме

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в среду отправила во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) 6,31 миллиона долларов, которые должна была выплатить в качестве штрафа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
РИА Новости12:06

Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус» для Донбасса

Понятие «особый статус» в отношении Донбасса нужно заменить на «особый режим административного управления», предложил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук.
RT на русском11:53
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Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
RT на русском12:51
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56