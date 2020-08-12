Регионы СКФО лидируют по убыткам в России из-за пандемии

Эксперты назвали Чеченскую республику, Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию в числе российских регионов, в которых бизнес понес наиболее ощутимые убытки в условиях пандемии коронавируса нового типа.