Регионы СКФО лидируют по убыткам в России из-за пандемии
Эксперты назвали Чеченскую республику, Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию в числе российских регионов, в которых бизнес понес наиболее ощутимые убытки в условиях пандемии коронавируса нового типа.В источнике
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Три региона СКФО попали в десятку субъектов с наибольшими убытками бизнеса
Аргументы и Факты - Ставрополь12:44
Республики Северного Кавказа - лидеры по убыткам в России из-за пандемии
Портал Северного Кавказа01:51