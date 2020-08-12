Глава МИД Чехии рассказал о рычагах давления на Лукашенко

У Евросоюза есть экономические рычаги давления на белорусского президента Александра Лукашенко, которые могут быть использованы для успокоения той ситуации, которая сложилась сейчас в этой стране после президентских выборов, заявил в среду вечером журналистам глава МИД Чехии Томаш Петршичек.