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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Регионы СКФО лидируют по убыткам в России из-за пандемии

Эксперты назвали Чеченскую республику, Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию в числе российских регионов, в которых бизнес понес наиболее ощутимые убытки в условиях пандемии коронавируса нового типа.В источнике
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Аргументы и Факты - Ставрополь

Три региона СКФО попали в десятку субъектов с наибольшими убытками бизнеса

Аргументы и Факты - Ставрополь12:44
Московский Комсомолец

Регионы СКФО лидируют по убыткам в России из-за пандемии

Московский Комсомолец01:08
Mirmol.ru

Дагестанские компании понесли колоссальные убытки в период коронавируса

Mirmol.ru01:49
Портал Северного Кавказа

Республики Северного Кавказа - лидеры по убыткам в России из-за пандемии

Портал Северного Кавказа01:51

Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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В посольстве оценили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике 33 россиянами.
RT на русском14:49

Глава МИД Чехии рассказал о рычагах давления на Лукашенко

У Евросоюза есть экономические рычаги давления на белорусского президента Александра Лукашенко, которые могут быть использованы для успокоения той ситуации, которая сложилась сейчас в этой стране после президентских выборов, заявил в среду вечером журналистам глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
РИА Новости14:24
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Инфекционный госпиталь на 360 мест построят в Ивановской области

Многофункциональный инфекционный госпиталь вместимостью на 360 мест для лечения больных коронавирусом построят с помощью МЧС России в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости03:22
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Порошенко призвал Лукашенко провести новые выборы президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко для стабилизации ситуации в республике провести досрочные выборы главы государства с привлечением ОБСЕ и Совета Европы.
Daily Storm14:06
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ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъ12:43
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Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава украинской делегации в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук предложил не использовать понятие "особый статус" для Донбасса.
Piter.tv08:49
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Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс13:18
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