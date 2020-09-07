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Регионы Северного Кавказа стали худшими в РФ по состоянию рынка труда

Черкесск, 7 сентября 2020, 13:21 — REGNUM Шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа вошли в список регионов с наихудшими показателями индекса рынка труда по итогам 2019 года.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
Подробнее о событии
ФедералПресс

«Мигранты вытеснят россиян с рынка труда». Глава Института региональной экспертизы – о грядущей тотальной безработице

ФедералПресс04:30
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
Коммерсантъ

Названы российские регионы—лидеры по индексу рынка труда

Коммерсантъ23:50
РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
Аргументы и Факты

Названы российские регионы с самым высоким индексом рынка труда

Аргументы и Факты02:31
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

РИА Новости17:07

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
РБК06:37
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Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
ТАСС06:30

Епархиальный суд лишил сана служащих со схимонахом Сергием клириков

Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат с лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), сообщил журналистам в понедельник председатель церковного суда Николай Малета.
РИА Новости06:29
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В санкционный список ЕС войдет 31 официальное лицо Белоруссии

Европейский Союз намерен к середине сентября ввести персональные санкции в отношении 31 высокопоставленного государственного служащего Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификации на прошедших президентских выборах и нарушения прав человека, сообщает Reuters.
РАПСИ06:10
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Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти

Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
Ведомости04:31
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«Уктусский стрелок» рассказал, как убивал девушек

Екатеринбург, 7 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве двух девушек Алексей А. рассказал следователям, каким образом в августе 2018 года на горе Уктус были убиты две девушки, а также о подготовке к преступлению.
REGNUM05:07
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В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
Украина.ру06:37

Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
РИА Новости05:36
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