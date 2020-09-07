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Регионы Северного Кавказа стали худшими в РФ по состоянию рынка труда

Черкесск, 7 сентября 2020, 13:21 — REGNUM Шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа вошли в список регионов с наихудшими показателями индекса рынка труда по итогам 2019 года.В источнике
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РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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ФедералПресс

«Мигранты вытеснят россиян с рынка труда». Глава Института региональной экспертизы – о грядущей тотальной безработице

ФедералПресс04:30
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
Коммерсантъ

Названы российские регионы—лидеры по индексу рынка труда

Коммерсантъ23:50
РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
Аргументы и Факты

Названы российские регионы с самым высоким индексом рынка труда

Аргументы и Факты02:31
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

РИА Новости17:07

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.
BFM.ruвчера в 12:09
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Свежий патч для PC-версии Horizon Zero Dawn исправил очередную порцию ошибок

Разработчики из студии Guerrilla Games выпустили свежий патч для PC-версии Horizon Zero Dawn, который призван исправить сразу несколько ошибок, приводивших к вылету игры, а также улучшить геймплей и производительность.
Игромания.ру06:26

Bloomberg: Германия легко обойдется без «Северного потока-2»

Ангела Меркель находится под все большим политическим давлением: от канцлера ФРГ требуют отказаться от поддержки «Северного потока-2», а аналитики полагают, что Европа легко обойдется без дополнительных поставок российского газа как минимум в ближайшие несколько лет.
Profinance.ru04:18
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Сказка против реальности: кто победил в новой экранизации «Мулан»

Со времен премьеры мультика в 1998 году китайский рынок существенно подрос и стал лакомым куском кинопрокатного пирога, поэтому при перенесении "Мулан" на новую почву Disney нужно было учитывать вкусы не только американской, но и китайской аудитории Так, жертвой дружбы народов пал маленький дракончик Мушу в озвучке Эдди Мерфи, который отвечал за юмористическую составляющую фильма.
ТАСС02:30

Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
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В Белоруссии в высшую степень готовности приводится резерв танков

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооружённых сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — указывается в заявлении.
RT на русском07:11

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Госдума решит, позволить ли рыбакам-любителям торговать рыбой

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет вице-премьер Виктория Абраменко намерена в скором времени рассмотреть вопрос о создании правового механизма позволяющего россиянам продавать уловы любительской рыбалки.
Новый День06:52

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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