Регионы Северного Кавказа стали худшими в РФ по состоянию рынка труда
Черкесск, 7 сентября 2020, 13:21 — REGNUM Шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа вошли в список регионов с наихудшими показателями индекса рынка труда по итогам 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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