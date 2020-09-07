Регионы исказили общую статистику смертности от коронавируса в России
Регионы исказили общую статистику смертности от коронавируса в России. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подтвердила неточность российской летальной статистики от COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19
По состоянию на конец июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%). По данным ресурса Стопкоронавирус.рф, по состоянию на 5 сентября в России умерли от коронавируса 17,7 тыс. человек, из них в Москве и Московской области – 6 тыс.
Medvestnik.ruвчера в 02:39
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 16:46
Мурашко ответил на неточности в статистике смертей от COVID-19
Министр отметил, что увеличение смертности связано как с COVID-19, так и с другими заболеваниями
Подробнее о событии
Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19
Medvestnik.ruвчера в 02:39