Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
EastRussia
EastRussia

Регионы исказили общую статистику смертности от коронавируса в России

Регионы исказили общую статистику смертности от коронавируса в России. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подтвердила неточность российской летальной статистики от COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

По состоянию на конец июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%). По данным ресурса Стопкоронавирус.рф, по состоянию на 5 сентября в России умерли от коронавируса 17,7 тыс. человек, из них в Москве и Московской области – 6 тыс.
Medvestnik.ruвчера в 02:39
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 16:46
Мурашко ответил на неточности в статистике смертей от COVID-19
Министр отметил, что увеличение смертности связано как с COVID-19, так и с другими заболеваниями
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России обнаружили скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Lenta.ruвчера в 07:21
RT на русском

Росздравнадзор выявил неточности в статистике смертей от COVID-19

RT на русскомвчера в 10:07
РИА Новости

Росздравнадзор выявил искажающие смертность от COVID-19 больницы

РИА Новостивчера в 08:14
ТАСС

Росздравнадзор обнаружил неточность при регистрации смертей от COVID-19

ТАССвчера в 08:12
Эхо Москвы

Министр здравоохранения поправил главу Росздравнадзора, говорившую об искажённой статистке по смертности от COVID

Эхо Москвывчера в 15:36
РБК

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

РБКвчера в 06:42
Medvestnik.ru

Глава Росздравнадзора подтвердила неточность российской статистики смертности от COVID-19

Medvestnik.ruвчера в 02:39

Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»
RT на русскомвчера в 11:22

Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русскомвчера в 11:38
8

МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии

Российский истребитель МиГ-29 Северного флота второй раз за сутки вылетал на перехват над нейтральными водами Баренцева моря самолёта-разведчика ВВС Великобритании, сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русскомвчера в 16:33
71

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
64

Миланский «Интер» хочет приобрести Влашича за 25 миллионов евро

Милан, Италия, 7 сентября 2020, 19:59 — REGNUM Руководство миланского «Интера» готово предложить 25 миллионов евро за 22-летнего атакующего полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николу Влашича, соглашение которого с «армейцами» рассчитан до середины 2024-го года.
REGNUMвчера в 12:59

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
397

Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному

Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.
Evo-rus.com5 сентября в 04:01
8,6K

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 02:49
4,3K