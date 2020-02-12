Экономика
ВедомостиРегионы недостаточно пользуются налоговыми льготами
Регионы недостаточно пользуются правом предоставлять налоговые льготы, говорится в отчете Счетной палаты об администрировании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016–2018 гг. За это время ни один регион не предоставил дополнительные социальные и имущественные вычеты, выявила Счетная палата.
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с чего всё началось
Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 15:55
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Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей
Телеканал 360°вчера в 16:30
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Армия и оружие
Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и сирийские правительственные войска в атаке на мирных жителей.
Политика
Ермак заявил, что поставки воды в Крым не обсуждались с Козаком
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поставки воды в Крым не обсуждались с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Происшествия
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме
В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить фото чернокожего с георгиевской лентой на пенисе
Роскомнадзор потребовал от сайта «Луркоморье» удалить картинку с обнаженным чернокожим мужчиной со свастикой на груди, который изображен на фоне российского флага с иконой в руке.
Политика
«Левада-центр»: доверие к Путину снизилось до 35%
Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину с сентября 2019 года снизился на 4 процентных пункта (п. п.) -- до 35%, говорится в исследовании «Левада-центра».
Кино
Опубликовано первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Культура
Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Футбол
«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
Общество
Глава Минтруда назвал бедность наиболее острой проблемой в России
Как отметил министр, проблема бедности носит комплексный характер, для ее решения нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Политика
Новый глава офиса Зеленского назвал приоритетом мир в Донбассе
Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду заявил, что сегодня приоритетом для Владимира Зеленского одним из приоритетов является прекращение войны в Донбассе в интересах Украины.
Шоу-бизнес
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Авто
Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России
Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Экономика
«Ростелеком» получит долю в Tele2
Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Происшествия
Волгоградец погиб при спуске на тюбинге возле Мамаева кургана
В Волгограде 23-летний местный житель погиб, катаясь на тюбинге. Парень врезался в кирпичное строение при спуске с горы.
Общество
Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
Экономика
Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах
Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли.
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и скорой в Брянске
Шесть человек госпитализированы в больницу после аварии маршрутного такси и скорой помощи утром 12 февраля в Брянске.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил новый рекорд
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил очередной рекорд. Об этом 12 февраля сообщается на сайте лиги.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Общество
Boeing в январе впервые за 60 лет не получил заказов на самолёты
Американская авиастроительная компания Boeing в январе впервые с 1967 года не получила ни одного нового заказа на поставку самолётов на фоне проблем с лайнерами 737 MAX, следует из информации, размещённой на официальном сайте компании.