Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Регионы недостаточно пользуются правом предоставлять налоговые льготы, говорится в отчете Счетной палаты об администрировании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016–2018 гг. За это время ни один регион не предоставил дополнительные социальные и имущественные вычеты, выявила Счетная палата.

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