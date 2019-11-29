Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРегионы объяснили ошибки в данных об освоении средств на нацпроекты

В местном Минфине заявили, что к 29 ноября регион освоил 64,1% средств на нацпроекты, или 5,1 млрд рублей. Также на наличие технической ошибки при работе с системой «Электронный бюджет» рассказали власти Пермского края, который не попал в список аутсайдеров по освоению средств.
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с чего всё началось

Регионы назвали причину ошибок в данных об освоении средств на нацпроекты

Власти нескольких регионов заявили о технических ошибках, допущенных при вводе в систему «Электронный бюджет» данных о бюджетных расходах на реализацию национальных проектов, в результате чего информация об исполнении расходов оказалась неверной.
РБК05:18

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Регионы назвали причину ошибок в данных об освоении средств на нацпроекты

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Красная весна03:46

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Будущее России. Национальные проекты05:33
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Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
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Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
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В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом

Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.
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Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
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«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
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Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

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В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские»

В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские», в которую входили свыше 250 человек.
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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12" отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он должен сгореть в плотных слоях атмосферы.
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Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
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Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
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Рамблер 27 ноября в 14:45
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