Экономика
Аргументы и ФактыРегионы объяснили ошибки в данных об освоении средств на нацпроекты
В местном Минфине заявили, что к 29 ноября регион освоил 64,1% средств на нацпроекты, или 5,1 млрд рублей. Также на наличие технической ошибки при работе с системой «Электронный бюджет» рассказали власти Пермского края, который не попал в список аутсайдеров по освоению средств.
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Колыма объяснила низкий процент освоения средств бюджета на нацпроекты
Будущее России. Национальные проекты05:33
Карелия оказалась в числе регионов с самым низким освоением средств на нацпроекты
Столица на Онего01:32
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В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские», в которую входили свыше 250 человек.
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Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Политика
В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии
В свою очередь, заместитель руководителя Института национальной памяти Польши Матеуш Шпытма заявил, что "Красная армия в 1944-1945 годах не освободила, а захватила Польшу".
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На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
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Роза Сябитова разделась ради фотосессии
Розу Сябитову жестко раскритиковали за вызывающее фото.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
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В июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
В МЭР отметили положительную динамику по реализации ФЦП в Крыму
Крым и Севастополь ежегодно увеличивают объем освоения средств по федеральной целевой программе, направленной на развитие полуострова, но темпы хотелось бы нарастить, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Футбол
Румынская ведущая жеребьевки Евро-2020 лишила мужчин дара речи
В субботу, 30 ноября, в Бухаресте пройдет жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Политика
В Кремле оценили заявление «Нафтогаза» о контракте на транзит
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что, если к 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но физически поставки продолжатся, то украинская сторона будет закачивать его в свои подземные хранилища как газ неопределенного собственника.
Транспорт
В Москве завершили создание автодороги «Северо-Западная хорда»
Мэр Москвы Сергей Собянин дал в пятницу старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз № 9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды (СЗХ).
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Футбол
Антон Миранчук: Мы с братом готовы играть в разных клубах
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может перейти в клуб итальянской серии А.
Происшествия
Глава УФНС Архангельской области и НАО Родионов задержан
Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководитель Управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу был задержан с поличным при получении денег от бизнесмена.
Политика
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Армия и оружие
Россия отправила в Сирию гигантский груз
В августе 2018 года в Сирию отправили несколько кораблей с грузом в Тартус.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Общество
В России ввели льготы для селян
Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.
Киберспорт
S1mple отказался от партнерства с Twitch
Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Общество
Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи
Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Футбол
Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.