с чего всё началось

От погашения долга регионы полностью освобождены в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам

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