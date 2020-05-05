Экономика
МордовМедиаРегионы освободили от платежей по бюджетным кредитам
От погашения долга регионы полностью освобождены в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ05 мая в 02:12
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Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
Газета.Ru05 мая в 02:16
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Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
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Сразу после майских праздников в Ивановской области заработают промышленные и производственные предприятия.
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