Экономика

МордовМедиаМордовМедиаРегионы освободили от платежей по бюджетным кредитам

От погашения долга регионы полностью освобождены в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
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