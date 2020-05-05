Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
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Каким регионам поможет новый график погашения бюджетных кредитов

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ТАССвчера в 15:08

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМ05 мая в 02:09
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