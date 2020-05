Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.

Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.