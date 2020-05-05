с чего всё началось

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Общество Разработчики завершили первый этап сертификации пистолета «Аспид» Завершен первый этап сертификации спортивного пистолета «Аспид», заявила пресс-служба Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) 7 мая, сообщает РИА Новости.

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Политика В Польше отменены президентские выборы Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3,6K

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант". 1,1K

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 999

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать детей Королева Елизавета II строго настрого запретила Кейт рожать, ведь ей стоит подумать о своих монарших обязанностях. 5

Политика Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений. 1,6K

Шоу-бизнес Утяшева и Воля показали подросшую дочку Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками. 9

Происшествия В США убили изучавшего коронавирус ученого В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. 184

Армия и оружие «Это только начало»: зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море Тренировка для флота По официальной формулировке командования Шестого флота ВМС США, эсминцы и фрегат заглянули в Баренцево море в целях "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками".

Армия и оружие В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 1

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 42

Здоровье В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса. 6 мая в регионе подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции. 1

Происшествия Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии. 1,7K