Экономика
ВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить757
с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ05 мая в 02:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
Газета.Ru05 мая в 02:16
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Политика
В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять победителя КХЛ и обладателя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона.
Известия 04:17
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
Армия и оружие
Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы
Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
Общество
Разработчики завершили первый этап сертификации пистолета «Аспид»
Завершен первый этап сертификации спортивного пистолета «Аспид», заявила пресс-служба Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) 7 мая, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:42
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Политика
В Польше отменены президентские выборы
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
Международная жизнь 04:09
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Здоровье
В Северной Осетии скончался врач, лечивший больных коронавирусом
Gradus.pro вчера в 18:42
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать детей
Королева Елизавета II строго настрого запретила Кейт рожать, ведь ей стоит подумать о своих монарших обязанностях.
Дни.ру 04:51
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Армия и оружие
«Это только начало»: зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Тренировка для флота По официальной формулировке командования Шестого флота ВМС США, эсминцы и фрегат заглянули в Баренцево море в целях "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками".
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации
Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 02:22
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Здоровье
В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса
В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса. 6 мая в регионе подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Уральский меридиан вчера в 06:25
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.
МонаВиста вчера в 12:44
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
Общество
В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Компания 03:45
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 15 мая
В Росавиации составлен предварительный график вывозных рейсов из ряда стран до 15 мая, передает РИА «Новости».
МИР 24 05:01
Экономика
Индекс PMI в сфере услуг России в апреле рухнул с 37,1 пункта до 12,2
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года упал до 12,2 пункта против 37,1 пункта месяцем ранее.
ТАСС 02:22