Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
Коммерсантъ05 мая в 02:12

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Каким регионам поможет новый график погашения бюджетных кредитов

Российская газетавчера в 18:46

Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

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Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

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Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

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ТАССвчера в 15:08

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

РБК05 мая в 02:14

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМ05 мая в 02:09
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
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Общество

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Ведомости вчера в 11:18
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

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Культура

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Общество

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СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России.
Аргументы недели вчера в 04:59
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Экономика

Внешнеторговый оборот КНР в январе — апреле упал на 7,5%

Объём внешней торговли Китая в январе — апреле за текущий год сократился на 7,5% — до $1,3 трлн в годовом выражении.
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Политика

Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

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Политсовет вчера в 08:54
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Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

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Газета.Ru вчера в 00:42
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Гаджеты

Смартфон iPhone SE 2020 показал плохие результаты в тесте автономности

OAnews вчера в 16:30
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Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
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Экономика

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Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Общество

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Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
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Экономика

X5 Retail Group объявил о результатах онлайн-продаж в апреле

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Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
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Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК вчера в 16:56
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Общество

Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой

Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
Хоккей

Каспарайтис — о Панарине: играть в «Рейнджерс» прикольно, не сравнить с «Флоридой»

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Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
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Футбол

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Шоу-бизнес

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Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
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Общество

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
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Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия вчера в 10:59
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Шоу-бизнес

Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм

По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости вчера в 14:00
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Экономика

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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Здоровье

В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса

В Самарской области еще одну больницу переоборудуют под лечение больных с коронавирусом.
КП - Самара вчера в 14:15
Наука

Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Происшествия

В Забайкалье потушили два крупных природных пожара

РИА Новости 00:55
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