Экономика
ВедомостиПравительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить756
с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ05 мая в 02:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
Газета.Ru05 мая в 02:16
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM вчера в 00:52
Культура
Сара Коннор встречает саму себя в Okko
Вечером пройдет премьера американского научно-фантастического триллера "Разлом времени", роли в котором исполнили звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон, Линдси Фонсека (сериал "Никита:", дочь Теда Мосби из "Как я встретил вашу маму"), а также Гленн Моршауэр ("Последствия").
Газета.Ru 00:02
Общество
В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года
СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России.
Аргументы недели вчера в 04:59
Экономика
Внешнеторговый оборот КНР в январе — апреле упал на 7,5%
Объём внешней торговли Китая в январе — апреле за текущий год сократился на 7,5% — до $1,3 трлн в годовом выражении.
RT на русском 00:16
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
Гаджеты
Смартфон iPhone SE 2020 показал плохие результаты в тесте автономности
OAnews вчера в 16:30
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Экономика
X5 Retail Group объявил о результатах онлайн-продаж в апреле
Пятёрочка составили 1,7 миллиарда рублей (с учетом НДС) в апреле, показав рост в 4,7 раза год-к-году, что обеспечило Х5 лидерство в сегменте онлайн доставки продуктов питания в России.
Retail & Loyalty вчера в 11:53
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Наука
Ученые объяснили заразность коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК вчера в 16:56
Общество
Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой
Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
Хоккей
Каспарайтис — о Панарине: играть в «Рейнджерс» прикольно, не сравнить с «Флоридой»
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о жизни в Майами.
Чемпионат вчера в 17:21
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Общество
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия
Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали
Известия вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости вчера в 14:00
Экономика
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Здоровье
В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса
В Самарской области еще одну больницу переоборудуют под лечение больных с коронавирусом.
КП - Самара вчера в 14:15
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Происшествия
В Забайкалье потушили два крупных природных пожара
РИА Новости 00:55