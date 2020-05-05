с чего всё началось

Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным. Это сделано для поддержки регионов.

Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам

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