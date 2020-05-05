Экономика

Вести.RuВести.RuРегионы освободили от платежей по бюджетным кредитам

Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным. Это сделано для поддержки регионов.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
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Каким регионам поможет новый график погашения бюджетных кредитов

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В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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Чистая прибыль американской компании The Walt Disney Company упала во втором квартале на 91% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.
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ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
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Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
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Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
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Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета

Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.
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