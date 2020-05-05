Экономика
Вести.RuРегионы освободили от платежей по бюджетным кредитам
Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным. Это сделано для поддержки регионов.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъвчера в 02:12
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Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
Газета.Ruвчера в 02:16
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Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Экономика
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК 15:26
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с МЧС и правительством Забайкалья обеспечить финансирование повышения защищённости края пожарными подразделениями.
Чита.Ру 18:55
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
Происшествия
Суд проведет заседание по делу «Нового величия»
Люблинский суд Москвы в четверг проведет заседание по делу участников организации "Новое величие", обвиняемых в экстремизме, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 20:32
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Футбол
ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой
По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
Metaratings 15:29
Экономика
Чистая прибыль Disney упала на 91%
Чистая прибыль американской компании The Walt Disney Company упала во втором квартале на 91% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.
ТАСС вчера в 22:49
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Армия и оружие
США признали вину в гибели более ста мирных жителей в 2019 году
Вашингтон, 7 мая 2020, 01:50 — REGNUM 132 мирных жителя погибли и 91 был ранен в ходе боевых операций, которые военные США провели в 2019 году в рамках борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 мая сообщается в докладе на сайте американского военного ведомства.
REGNUM 18:50
Экономика
ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости вчера в 12:57
Энергетика
В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным
Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Росконгресса.
РИА Новости 06:41
Игры
Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 вчера в 03:52
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM 16:35
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело вчера в 06:02
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Космос
Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета
Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.
Ридус 10:11