с чего всё началось

Из-за пандемии коронавируса кабинет министров принял решение скорректировать для регионов график выплат по бюджетным кредитам. Так, в течение 2021-2024 годов регионы будут выплачивать по 5% задолженности в год. А затем, в 2025-2029 годах, станут выплачивать оставшиеся долги равными долями.

Самарскую область освободили от выплаты по бюджетным кредитам

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