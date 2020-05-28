Будет оказана финансовая помощь городам и районам республики, продолжится оказание поддержки предпринимателям и предприятиям, пострадавшим от введения ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Минфин направил в регионы России 100 млрд рублей. 52 региона получат эти средства для компенсации снижения доходов. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Космос Астрономы изучили облака на экзопланетах Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 1,9K

Политика Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа. 141

Кино Фильм «Апгрейд» получит сиквел в виде сериала Фантастический боевик «Апгрейд» режиссера Ли Уоннелла получит продолжение, но уже не в виде «полнометражки», а в виде сериала.

Общество 25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки 25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 664

Общество Режим самоизоляции в Воронежской области снова продлили Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве. 93

Происшествия В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок Всех полицейских удалось эвакуировать вертолетом с крыши. В американском городе Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок. 6

Экономика Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн. 83

Игры Геймплей новой The Last of Us показали на видео Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США. 37

Кино Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли. 2

Шоу-бизнес Оставшаяся без денег Елена Воробей продает квартиру в Черногории Юмористка и актриса Елена Воробей вынуждена продать свою квартиру на морском побережье в Черногории из-за кризиса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. 110

Гаджеты Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом. 145

Политика ПАСЕ решила проверить Конституцию России Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России. 2,5K

Общество Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс». 1K