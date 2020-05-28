Экономика

Долг.рфДолг.рфРегионы получат 100 млрд рублей от Минфина

Минфин направил в регионы России 100 млрд рублей. 52 региона получат эти средства для компенсации снижения доходов. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.
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Александр Бречалов
Будет оказана финансовая помощь городам и районам республики, продолжится оказание поддержки предпринимателям и предприятиям, пострадавшим от введения ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.
— Александр Бречалов, российский политикИзвестия Удмуртской Республики 01:30

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Как будут снижаться доходы региональных бюджетов России

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