Регионы получат более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
Правительство направит в 36 российских регионов более 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в распоряжении кабмина, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.В источнике
С чего всё началось
Правительство выделило 36 регионам России дополнительно более 2,5 млрд руб. на пособия на третьего и последующего ребенка, сообщил
премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Подробнее о событии