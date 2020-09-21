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Регионы получат более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Правительство направит в 36 российских регионов более 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в распоряжении кабмина, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.В источнике
С чего всё началось
Правительство выделило 36 регионам России дополнительно более 2,5 млрд руб. на пособия на третьего и последующего ребенка, сообщил
 премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Ведомости04:44
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Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газета12:24
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс04:23
Ведомости

Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости04:44
Телеканал 360°

Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ

Телеканал 360°04:40
Известия

Мишустин анонсировал увеличение числа мест в детских садах четырех регионов

Известия04:29
Вести.Ru

Мишустин: регионы получат поддержку для многодетных и создания детсадов

Вести.Ru04:50
ТАСС

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

ТАСС03:54

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предложенный США документ предусматривает в том числе положение об участии Китая в разработке нового соглашения вместо Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Газета.Ru14:50
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
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Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии

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Военное дело19 сентября в 04:37
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Названы изменения в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В 2021 году в ЕГЭ по обществознанию войдут вопросы по принятым поправкам в Конституцию, а в рамках ОГЭ по химии девятиклассники будут проводить эксперименты на реальном оборудовании.
Клопс15:26
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