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Кабмин выделил дополнительные средства на поддержку многодетных семей

Свыше двух с половиной миллиардов рублей дополнительно получат многодетные семьи в 36 регионах нашей страны. Об этом Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами. Речь о ежемесячных выплатах на третьего и последующих детей.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, предоставление им ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Соответствующее распоряжение подписано. Свыше 2,5 миллиарда рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов РФ.
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