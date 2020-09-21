Кабмин выделил дополнительные средства на поддержку многодетных семей
Свыше двух с половиной миллиардов рублей дополнительно получат многодетные семьи в 36 регионах нашей страны. Об этом Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами. Речь о ежемесячных выплатах на третьего и последующих детей.В источнике
Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, предоставление им ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Соответствующее распоряжение подписано. Свыше 2,5 миллиарда рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов РФ.
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Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ
Телеканал 360°21 сентября в 04:40