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Свыше двух с половиной миллиардов рублей дополнительно получат многодетные семьи в 36 регионах нашей страны. Об этом Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами. Речь о ежемесячных выплатах на третьего и последующих детей.