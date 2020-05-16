Коронавирус
Парламентская газетаРегионы получат свыше 22,4 млрд рублей на майские выплаты медикам
Правительство России утвердило выделение регионам свыше 22,4 миллиарда рублей для майских выплат медицинским работникам, которые помогают пациентом с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
Общество
Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»
Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
Общество
Голикова сравнила летальность от коронавируса в России и мире
Уровень смертности от коронавируса в России в 7,5 раза меньше, чем в целом по миру, заявила 16 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 15:24
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
Эхо Москвы вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Наука
Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости
До недавнего времени считалось, что длинные конечности нужны были им для развития большой скорости.
Piter.tv 13:43
Общество
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
Политика
Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар
Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
Общество
В Госдуму внесли законопроект о порядке дистанционного образования
Законопроект вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", уточняя полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установления порядка применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:24
Общество
Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса
Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.
ТАСС 11:49
Армия и оружие
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда 16:57
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru 13:27
Футбол
ФК «Ростов» продолжит участие в чемпионате России с 21 июня
На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон и провести матчи с 21 июня по 22 июля.
Rostov gazeta вчера в 07:34
Футбол
Футболист «Герты» нарушил социальную дистанцию, поцеловав одноклубника
Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0) поцеловал партнёра по команде, хавбека Марко Груича.
Чемпионат 15:01
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews вчера в 01:45
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
Наука
CoVID-19 улучшил качество воздуха в Китае, что спасло тысячи людей от смерти
Учёные заявили, что пандемия CoVID-19 улучшила в Китае качество воздуха, что спасло от неминуемой смерти примерно 4,633 тысячи человек.
Актуальные Новости 16:33
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru вчера в 20:09
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Здоровье
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерло свыше 40 врачей
Махачкалинские известия 16:02
Общество
В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге
Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.
Фонтанка.Ру 13:58