Коронавирус
RT на русскомРегионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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с чего всё началось
В ближайшее время «Авифавир» получат 35 субъектов страны, которые уже подали заявки производителю. В июне в российские больницы планируется направить 60 тыс. курсов «Авифавира». Всем хватит 35 регионов России получат "Авифавир" в ближайшее время, сообщили "Известиям" в компании "ХимРар" и РФПИ.Известиявчера в 17:01
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Разработчик анонсировал начало поставок российского препарата от COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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