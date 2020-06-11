Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРегионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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с чего всё началось

В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов

В ближайшее время «Авифавир» получат 35 субъектов страны, которые уже подали заявки производителю. В июне в российские больницы планируется направить 60 тыс. курсов «Авифавира». Всем хватит 35 регионов России получат "Авифавир" в ближайшее время, сообщили "Известиям" в компании "ХимРар" и РФПИ.
Известиявчера в 17:01

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Российские больницы получили партию препарата против коронавируса. Лекарство привезли и на Урал

URA.Ru02:36

Первую партию препарата от коронавируса «Авифавир» поставили в российские клиники

ТАСС02:04

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

RT на русском02:45

В больницы России поступила первая партия препарата «Авифавир» от COVID-19

Вести.Ru02:40

Видео: в больницы России поставили первую партию препарата от COVID-19

РЕН ТВ02:00

Разработчик анонсировал начало поставок российского препарата от COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Российский препарат от COVID-19 получат 35 регионов

Известиявчера в 18:51
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Шоу-бизнес

Норкин назвал дату возвращения на телевидение

Журналист Андрей Норкин рассказал, когда планирует вернуться на телевидение. "Я выйду на работу 15 числа", - цитирует ведущего СтарХит.
РИА Новости 01:43
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,6K
Общество

В Москве еще 2236 человек вылечились от коронавируса

Еще 2236 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки, общее число выздоровевших составило 115 769.
Газета.Ru 02:42
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,3K
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Музыка

Фестиваль Coachella перенесли из-за коронавируса

Музыкальный фестиваль Coachella в 2020 году отменен в связи с пандемией коронавируса, передает Variety со ссылкой на заявление департамента здравоохранения округа Риверсайд, где проходит мероприятие.
Газета.Ru 03:21
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
111
Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
17
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:23
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Хоккей

Гол Малкина признали самой красивой шайбой «Питтсбурга» в сезоне

Американский новостной сайт Pensburgh назвал самый красивый гол сезона в исполнении игроков «Питтсбург».
ProstoProSport вчера в 23:27
Общество

Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина

Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену.
REGNUM 03:23
2
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
1,9K
Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
564
Происшествия

СК России расследует дело о жестоком убийстве дочери курянина

Тело дочери курянина было найдено на окраине Курска с множественными колото-резаными ранениями.
46ТВ 02:39
Игры

Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

News.ru вчера в 10:22
8
Общество

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.
Эхо Москвы 02:32
Политика

В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

REGNUM вчера в 05:53
49
Происшествия

В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

ТАСС 01:50
18
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
940
Общество

Китай назвал условия возобновления транспортного сообщения с Россией

В МИД Китая, комментируя дальнейшее возобновление транспортного сообщения с Россией, отметили, что это будет возможно при двух условиях: строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации ситуации с коронавирусом в мире.
Городовой 03:03
32
Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
17
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

АБН вчера в 23:26
20
Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
1,5K
Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
60
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
31
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
62
Шоу-бизнес

Елена Темникова спровоцировала слухи о второй беременности

На днях певица Елена Темникова опубликовала в своём Инстаграме фотосессию, в которой предстала в нежно-розовом свободном платье.
Paparazzi.ru 00:52
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