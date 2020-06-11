В ближайшее время «Авифавир» получат 35 субъектов страны, которые уже подали заявки производителю. В июне в российские больницы планируется направить 60 тыс. курсов «Авифавира». Всем хватит 35 регионов России получат "Авифавир" в ближайшее время, сообщили "Известиям" в компании "ХимРар" и РФПИ.

с чего всё началось

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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