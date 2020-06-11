Коронавирус
RT на русскомРегионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Читать в источнике
Оценить703
Подробнее о событии
Показать все источники
Разработчик анонсировал начало поставок российского препарата от COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 20:15
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика
В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу
МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Политика
Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата Рады
Депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук зарегистрировал в Верховной раде Украины заявление о сложении депутатских полномочий.
RT на русском 06:07
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Политика
Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции
Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40
Megaobzor.com вчера в 09:06
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков
Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
РИА Новости 05:55
Общество
В Хакасии прекращается всеобщий режим самоизоляции
С понедельника (15 июня) прекращается всеобщий режим самоизоляции.
Хакасия 05:14
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Культура
Первый канал показал кадры протестов в США вместо титров «Брата-2»
Ruposters.ru 08 июня в 03:11
Армия и оружие
Российское ЦКБ «Рубин» разработало имитатор субмарины «Суррогат»
По словам главы ЦКБ «Рубин» Игоря Вильнита, результаты научно-исследовательской работы над роботизированным подводным комплексом «Суррогат» уже предоставлены руководству ВС РФ.
Дни24 03:42
Футбол
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Средства от трансфера футболиста из ЦСКА в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ – МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе РФС.
Sports.ru 04:31
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем
Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
ФАН 04:09
Киберспорт
Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление
Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.
Игромания.ру вчера в 12:36
Общество
Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова
Что происходит 03:23
Общество
После жары россиян ждет «арктическое вторжение»
По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
Политика
Мэр Сиэтла предложила Трампу «вернуться в бункер»
Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами.
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову
Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Общество
Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом
Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15