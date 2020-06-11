Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРегионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Первая партия российского препарата от коронавируса поступила в больницы

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