Коронавирус
RT на русскомРегионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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с чего всё началось
11 июня начинаются поставки в регионы России «Авифавира» — отечественного препарата для лечения COVID-19. Он создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и группой компаний «ХимРар» на основе японского «Фавипиравира». Разработчики утверждают, что эффективность российского препарата — выше 80%.Известиявчера в 17:01
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Разработчик анонсировал начало поставок российского препарата от COVID-19
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