Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРегионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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с чего всё началось

В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов

11 июня начинаются поставки в регионы России «Авифавира» — отечественного препарата для лечения COVID-19. Он создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и группой компаний «ХимРар» на основе японского «Фавипиравира». Разработчики утверждают, что эффективность российского препарата — выше 80%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В больницы России поступила первая партия препарата «Авифавир» от COVID-19

Вести.Ru02:40

Российский препарат от COVID-19 получат 35 регионов

Известиявчера в 18:51

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

RT на русском02:45

В Екатеринбург прибыл первый российский препарат от коронавируса. Он уже в больницах

URA.Ru03:43

Видео: в больницы России поставили первую партию препарата от COVID-19

РЕН ТВ02:00

Разработчик анонсировал начало поставок российского препарата от COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Первую партию препарата от коронавируса «Авифавир» поставили в российские клиники

ТАСС02:04
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Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Lenta.ru 02:56
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Происшествия

В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском

В головной офис «Белгазпромбанка», где работал Бабарико, пришли с обыском по делу об уклонении от уплаты налогов.
Lenta.ru 04:07
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Свердловской области превысило 8500

Вечерние Ведомости 03:38
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru вчера в 07:08
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Общество

На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе

Уральский меридиан 02:08
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи

Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:47
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Армия и оружие

В России придумали подлодку-обманку

Петербургское ЦКБ "Рубин" завершило научно-исследовательские работы по созданию морского робота "Суррогат", способного имитировать субмарины разных типов.
Российская газета вчера в 03:06
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Общество

В Италии начали продавать дома за один евро

Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
РИА Новости 03:48
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,7K
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
20
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
69
Происшествия

В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи

Фельдшер скорой помощи, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице в Липецкой области, сообщила в четверг администрация региона.
РИА Новости 03:56
Происшествия

Появилось видео, как Вшивков отрывает батарею в камере

Каскад вчера в 16:55
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
2K
Происшествия

Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взяток

В Иркутске задержан чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их.
КП - Иркутск 04:37
2
Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину на Кубани

4 июня Вениамин Кондратьев заявил о том, что режим карантина по коронавирусу продлен в крае до 21 июня.
Бизнес-газета вчера в 14:50
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Происшествия

В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей

В ведомстве рассказали, что преступления сексуального характера совершены в Саяногорске с ноября по декабрь 2012 года в присутствии матери, которой мужчина пообещал денежное вознаграждение.
РИА Новости 04:17
Общество

Музеи и музеи-заповедники откроют свои парки с 16 июня

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России.
МР7.ру 04:28
Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
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Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
ТАСС 00:14
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Общество

В Омске планируют сократить десятки лабораторий при больницах

Омск, 11 июня 2020, 07:46 — REGNUM В Омске планируется сократить лаборатории, работающие при 85 больницах региона.
REGNUM 00:46
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Происшествия

Устроивший стрельбу в мечети Осло приговорен к 21 году тюрьмы

Суд Норвегии приговорил Филипа Мансхауса к 21 году тюрьмы за стрельбу в мечети близ Осло 10 августа 2019 года.
Газета.Ru 04:29
Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
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Общество

МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

RT на русском вчера в 09:35
91
Общество

Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной

Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
16
Общество

В России выявлено 8779 заразившихся коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 8779 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 03:39
13
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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